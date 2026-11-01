مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از راه‌اندازی کامل دو خط تولید و تامین کاغذ کتب درسی وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گنجی مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از فعالیت دو خط تولید این کارخانه با ظرفیت کامل و تولید کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

او با اشاره به اجرای طرح تنفس جنگل از سال ۱۳۹۶ گفت: پس از اعلام این طرح، برداشت چوب از جنگل متوقف شد و تأمین مواد اولیه به سمت چوب‌های باغی، وارداتی و گونه‌هایی مانند صنوبر رفت.

گنجی افزود: در یک ماه اخیر تلاش کردیم هر دو خط تولید کارخانه، با نام‌های PM ۱ و PM ۲، با ظرفیت کامل فعالیت کنند.

مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، تولید کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش را از اقدامات مهم این مجموعه دانست.

مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران نیز در بازدید از این کارخانه با اشاره به فعال شدن دو خط تولید، گفت: پیش از این، حدود یک خط تولید فعال بود؛ اما اکنون هر دو خط به فعالیت رسیده‌اند.

او با اشاره به تغییر روند فعالیت کارخانه در ماه‌های اخیر، افزود: کارخانه به سمت سوددهی حرکت می‌کند و این نشان می‌دهد ظرفیت‌ها و امکانات لازم فراهم است، اما در گذشته مدیریت مناسبی وجود نداشت.

استاندار مازندران با اشاره به پیگیری تأمین مواد اولیه، گفت: تا جایی که امکان داشت، برای تأمین مواد اولیه از ظرفیت بخش‌ها و سازمان‌های مختلف استفاده کردیم تا این مواد در اختیار کارخانه قرار گیرد.

یونسی‌رستمی همچنین از پیگیری مشکلات مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای کارخانه خبر داد و افزود: این معوقات و مسائل در ستاد تسهیل مطرح می‌شود تا در حد امکان برای رفع آنها کمک کنیم.

او ابراز امیدواری کرد: شش ماه دیگر که از این کارخانه بازدید می‌کنم، مجموعه دست‌کم بین ۷۰۰ میلیارد تومان تا یک همت سوددهی داشته باشد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: تولید کاغذ ، کتب درسی
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