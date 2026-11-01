باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام شعیبی مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: قیمت شیرخشک‌های رگولار و رژیمی تولید داخل و وارداتی پس از تصویب در کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو در سامانه TTAC ثبت می‌شود و مبنای نظارت و کنترل خواهد بود.

وی افزود: قیمت درج‌شده در سامانه زنجیره تأمین TTAC ملاک است و شرکت‌ها می‌توانند قیمت فرآورده‌ها را با فرمت‌های دیگر نیز روی بسته‌بندی درج کنند.

شعیبی هدف از این تصمیم را تسهیل تأمین و استفاده از ذخایر راهبردی شیرخشک و حفظ ارزش منابع اختصاص‌یافته به این ذخایر عنوان کرد.

وی تصریح کرد: این تصمیم با هدف تسهیل مدیریت زنجیره تأمین و نظارت بر قیمت شیرخشک‌های رگولار و رژیمی اتخاذ شده است.

منبع: سازمان غذا و دارو