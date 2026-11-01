باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عودید عیلام، معاون سابق عملیات بین‌الملل موساد، مدعی شد اجرای حمله‌ای غافلگیرکننده و گسترده مشابه «عملیات پیجرها» در لبنان، با هدف ترور فرماندهان ارشد نظامی ایران، همچنان یکی از گزینه‌های پیش روی رژیم صهیونیستی است.

عیلام در گفت‌و‌گو با روزنامه نیویورک‌پست، با اشاره به اینکه چنین رویکردی بخش اصلی راهبرد اسرائیل را تشکیل می‌دهد، گفت عنصر غافلگیری، تحولات پیش‌بینی‌نشده و اقدامات ناگهانی، از مؤلفه‌های اساسی شیوه عملکرد اسرائیل است.

وی ادعا کرد: «کاملاً اطمینان دارم که اسرائیل هنوز کارت‌هایی در آستین دارد که در زمان مناسب از آنها رونمایی خواهد کرد.»

اشاره این مقام سابق موساد به عملیات انفجار پیجر‌ها و بی‌سیم‌های متعلق به حزب‌الله در روز‌های ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ در لبنان و سوریه است؛ عملیاتی که در جریان آن هزاران دستگاه منفجر شد و به شهادت ده‌ها نفر و زخمی شدن هزاران تن دیگر انجامید.

منبع: النشره