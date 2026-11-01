باشگاه خبرنگاران جوان _ فرمانده انتظامی جنوب استان کرمان از رهایی یک جوان گروگان‌گرفته‌شده و دستگیری عامل این آدم‌ربایی با سرعت عمل و اقتدار مأموران پاسگاه نهضت‌آباد شهرستان رودبارجنوب خبر داد.



سرهنگ پورامینایی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع ربایش شبانه یک پسر جوان در یکی از نقاط شهرستان رودبارجنوب، موضوع بلافاصله به عنوان یکی از دستور کار‌های اصلی در دستور کار واحد‌های انتظامی قرار گرفت و طرح مهار در سطح حوزه استحفاظی به اجرا درآمد.

وی افزود: با هوشیاری و سرعت عمل مأموران پاسگاه نهضت‌آباد مستقر در ایستگاه بازرسی، خودروی حامل گروگان‌گیر شناسایی و مأموران با قاطعیت و صدور دستور ایست، با انجام تیراندازی عملیاتی و مهار به‌موقع، خودرو را متوقف کرده و ضمن دستگیری فرد آدم‌ربا، جوان ربوده‌شده را در سلامت کامل آزاد کردند.



فرمانده انتظامی جنوب استان کرمان تصریح کرد: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.



سرهنگ پورامینایی با اشاره به بررسی‌های اولیه پیرامون انگیزه این جرم خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات انجام‌شده، انگیزه این اقدام مجرمانه اختلاف‌حساب‌های شخصی قبلی بوده است.