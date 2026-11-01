آمار‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح، به شناسایی سریع مودیان صوری و جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل خاص و دانه‌درشت‌ها منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی و فشارهای خارجی مواجه است، افزایش کارایی نظام اداری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود. سال‌ها اتکا به روش‌های سنتی و کاغذی در حوزه‌های مالیاتی، نه تنها موجب اتلاف وقت و هزینه‌های سنگین برای شهروندان و فعالان اقتصادی شده، بلکه زمینه‌ساز بروز خطاهای انسانی، اعمال سلیقه‌های شخصی و حتی بروز فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی بوده است.

در چنین ساختاری، شفافیت لازم برای نظارت دقیق بر تراکنش‌ها و گردش امور وجود ندارد و مردم ناچارند برای انجام ساده‌ترین کارها، ساعت‌ها در صف‌های اداری معطل بمانند.

هوشمندسازی نظام مالیاتی با تکیه بر داده‌محوری و استفاده از سازوکارهایی نظیر تبصره ماده ۱۰۰، ضمن کاهش چشمگیر مداخلات انسانی، عدالت مالیاتی را محقق می‌کند. 

فاطمی با اشاره به اخذ مالیات هوشمند ذیل اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: استفاده از سامانه‌های هوشمند و اخذ مالیات از مشاغل ذیل تبصره ماده ۱۰۰ می‌تواند موجب تحقق عدالت در اخذ مالیات شود و منابع پایدار جدیدی برای دولت ایجاد کند.

وی در خصوص مزایای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای هوشمندسازی مالیاتی، اجرای دقیق تبصره ماده ۱۰۰ است. این سازوکار، نظام مالیاتی را از حالت «ممیزمحور» به سمت «داده‌محور» سوق می‌دهد.

 با اجرای این طرح، مودیان دیگر نیازی به تسلیم اظهارنامه‌های کاغذی پیچیده و نگهداری دفاتر و اسناد ندارند و بار اداری سنگینی از دوش کسبه و اصناف برداشته می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تبصره ماده۱۰۰ علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی و حذف ممیزمحوری و نیاز به حضور فیزیکی مودیان، امکانات بسیار خوبی مانند تقسیط بلندمدت مالیات و لحاظ کردن هزینه اجاره برای واحدهای استیجاری را فراهم کرده است. مودیان با مالیات صفر نیاز به هیچ‌گونه اقدامی ندارند و امور آن‌ها به صورت کاملاً خودکار در سیستم انجام می‌شود. همچنین بخشودگی خودکار جرایم و امکان تعدیل الکترونیکی چک‌های انتقالی و واریزی از دیگر ویژگی‌های مهم این سازوکار است که انگیزه تمکین داوطلبانه را در بین مردم بالا برده است.

فاطمی گفت: با حذف امکان ورود سلیقه‌ای مأموران مالیاتی به پرونده‌ها و تسریع در قطعیت مالیات به واسطه استفاده از سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ شاهد ارتقای سلامت اداری خواهیم بود. آمارها نشان می‌دهد که اجرای این طرح، به شناسایی سریع مودیان صوری و جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل خاص و دانه‌درشت‌ها منجر شده است. افزایش درآمدهای مالیاتی از این مشاغل و رسیدن رشد درآمدها به بیش از نرخ تورم سالانه، نشان‌دهنده موفقیت این رویکرد سیستمی است.

وی ادامه داد: علاوه بر تقویت عدالت مالیاتی، امکان تعیین محل مصرف مالیات توسط اصناف (طرح نشان‌دار کردن مالیات) نیز فراهم شده است. مودیان با مقایسه مالیات مقطوع با محاسبات قانونی می‌توانند بهترین تصمیم را بگیرند. همچنین با تمرکز بر پرونده‌های بزرگ، نیروی متخصص سازمان امور مالیاتی آزاد می‌شود تا با دقت بیشتری بر فرارهای مالیاتی تمرکز کند و شکاف مالیاتی را کاهش دهد.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی کشور
خبرهای مرتبط
سهم اصناف از کل مالیات کشور تنها ۵ درصد است/ ۳۵ درصد مالیات از ۷۰۰ مؤدی بزرگ وصول می‌شود
کشف فرار مالیاتی ۷۵ میلیارد تومانی در همدان
بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده از جنگ اولویت ملی است
آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
نهادسازی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کلید میخورد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۰ آبان
راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت
تخصیص ۹۲ همت به پروژه‌های مسکن شهر‌های جدید/ افتتاح ۲۰ هزار واحد تا دهه فجر
برق‌رسانی به ۱۰ هزار و ۸۷۹ واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن استان تهران
هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق شفاف‌سازی شد/ ۹۰ درصد مشترکان فقط ۷ تا ۲۲ هزار تومان می‌پردازند
حراج جدید شمش طلای مرکز مبادله ایران سه‌شنبه برگزار می‌شود
مهلت دوماهه گمرکات برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی
بارش در نواحی مرکز و غرب کشور ادامه دارد
واردات کالاهای اساسی در شرایط جنگی تنها ۴ درصد کاهش یافت
خدمات دیجیتال و هوشمندسازی به شهرک‌های صنعتی اضافه شد
آخرین اخبار
هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق شفاف‌سازی شد/ ۹۰ درصد مشترکان فقط ۷ تا ۲۲ هزار تومان می‌پردازند
بارش در نواحی مرکز و غرب کشور ادامه دارد
واردات کالاهای اساسی در شرایط جنگی تنها ۴ درصد کاهش یافت
تخصیص ۹۲ همت به پروژه‌های مسکن شهر‌های جدید/ افتتاح ۲۰ هزار واحد تا دهه فجر
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۰ آبان
راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت
مهلت دوماهه گمرکات برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی
برق‌رسانی به ۱۰ هزار و ۸۷۹ واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن استان تهران
خدمات دیجیتال و هوشمندسازی به شهرک‌های صنعتی اضافه شد
حراج جدید شمش طلای مرکز مبادله ایران سه‌شنبه برگزار می‌شود
«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
ریزش ۱۸۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
تحویل ماهانه ۲۶ هزار واحد مسکونی در نیمه دوم سال
همکاری ایران و سنگاپور در حوزه حلال افزایش می‌یابد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵
پمپ‌های آب کشور به سامانه‌های برق اضطراری مجهز شده‌اند
سهم اصناف از کل مالیات کشور تنها ۵ درصد است/ ۳۵ درصد مالیات از ۷۰۰ مؤدی بزرگ وصول می‌شود
کشف فرار مالیاتی ۷۵ میلیارد تومانی در همدان
رفیع‌زاده: دستورالعمل حقوق بازنشستگان صادر شد
همتی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی می‌شود
تحقق ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی تجدیدپذیر‌ها به رفع سه گلوگاه اصلی وابسته است
در نمایشگاه فارکس دبی ۲۰۲۶ چه بر ای پلنت بروکرز گذشت؟
قیمت گندم ماکارونی تغییر کرد/ قیمت گندم ماکارونی ۶۰ هزار تومان شد
افزایش قیمت سوخت نیروگاهی در قبوض مشترکان برق
دشمن به دنبال تجزیه ایران بود، اما مردم ایستادگی کردند
کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در کشور/ تداوم مدیریت مصرف همچنان ضروری است
خسارت جنگ به صنایع به‌سادگی جبران نمی‌شود/ سرمایه در گردش بنگاه‌ها محدود شد
جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
مدیریت هوشمند فشار شبکه آب در تهران ادامه دارد/ برنامه‌ای برای محدودیت تأمین آب نداریم
۷۸۰ کیلومتر پروژه جدید آزادراهی تعریف شد