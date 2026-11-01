باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی و فشارهای خارجی مواجه است، افزایش کارایی نظام اداری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود. سال‌ها اتکا به روش‌های سنتی و کاغذی در حوزه‌های مالیاتی، نه تنها موجب اتلاف وقت و هزینه‌های سنگین برای شهروندان و فعالان اقتصادی شده، بلکه زمینه‌ساز بروز خطاهای انسانی، اعمال سلیقه‌های شخصی و حتی بروز فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی بوده است.

در چنین ساختاری، شفافیت لازم برای نظارت دقیق بر تراکنش‌ها و گردش امور وجود ندارد و مردم ناچارند برای انجام ساده‌ترین کارها، ساعت‌ها در صف‌های اداری معطل بمانند.

هوشمندسازی نظام مالیاتی با تکیه بر داده‌محوری و استفاده از سازوکارهایی نظیر تبصره ماده ۱۰۰، ضمن کاهش چشمگیر مداخلات انسانی، عدالت مالیاتی را محقق می‌کند.

فاطمی با اشاره به اخذ مالیات هوشمند ذیل اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: استفاده از سامانه‌های هوشمند و اخذ مالیات از مشاغل ذیل تبصره ماده ۱۰۰ می‌تواند موجب تحقق عدالت در اخذ مالیات شود و منابع پایدار جدیدی برای دولت ایجاد کند.

وی در خصوص مزایای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای هوشمندسازی مالیاتی، اجرای دقیق تبصره ماده ۱۰۰ است. این سازوکار، نظام مالیاتی را از حالت «ممیزمحور» به سمت «داده‌محور» سوق می‌دهد.

با اجرای این طرح، مودیان دیگر نیازی به تسلیم اظهارنامه‌های کاغذی پیچیده و نگهداری دفاتر و اسناد ندارند و بار اداری سنگینی از دوش کسبه و اصناف برداشته می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تبصره ماده۱۰۰ علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی و حذف ممیزمحوری و نیاز به حضور فیزیکی مودیان، امکانات بسیار خوبی مانند تقسیط بلندمدت مالیات و لحاظ کردن هزینه اجاره برای واحدهای استیجاری را فراهم کرده است. مودیان با مالیات صفر نیاز به هیچ‌گونه اقدامی ندارند و امور آن‌ها به صورت کاملاً خودکار در سیستم انجام می‌شود. همچنین بخشودگی خودکار جرایم و امکان تعدیل الکترونیکی چک‌های انتقالی و واریزی از دیگر ویژگی‌های مهم این سازوکار است که انگیزه تمکین داوطلبانه را در بین مردم بالا برده است.

فاطمی گفت: با حذف امکان ورود سلیقه‌ای مأموران مالیاتی به پرونده‌ها و تسریع در قطعیت مالیات به واسطه استفاده از سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ شاهد ارتقای سلامت اداری خواهیم بود. آمارها نشان می‌دهد که اجرای این طرح، به شناسایی سریع مودیان صوری و جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل خاص و دانه‌درشت‌ها منجر شده است. افزایش درآمدهای مالیاتی از این مشاغل و رسیدن رشد درآمدها به بیش از نرخ تورم سالانه، نشان‌دهنده موفقیت این رویکرد سیستمی است.

وی ادامه داد: علاوه بر تقویت عدالت مالیاتی، امکان تعیین محل مصرف مالیات توسط اصناف (طرح نشان‌دار کردن مالیات) نیز فراهم شده است. مودیان با مقایسه مالیات مقطوع با محاسبات قانونی می‌توانند بهترین تصمیم را بگیرند. همچنین با تمرکز بر پرونده‌های بزرگ، نیروی متخصص سازمان امور مالیاتی آزاد می‌شود تا با دقت بیشتری بر فرارهای مالیاتی تمرکز کند و شکاف مالیاتی را کاهش دهد.