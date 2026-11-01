باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان، امروز ۱۰ مهرماه، در نشست خبری با خبرنگاران، با تشریح برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در استان فارس، اظهار کرد: مراسم امسال با محوریت استکبارستیزی و تقویت وحدت ملی برگزار می‌شود و تبیین ماهیت استکبار جهانی و نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد بحران‌های منطقه‌ای از مهم‌ترین اهداف آن است.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی طی سال‌های گذشته افزود: به گفته امام شهیدمان، ملت ایران اجازه چپاول و غارت ثروت‌های منطقه را به آمریکا نخواهد داد و همین روحیه سلطه‌طلبانه و استکباری، یکی از عوامل اصلی تداوم تقابل با ملت ایران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به سه مناسبت تاریخی ۱۳ آبان گفت: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، به خاک و خون کشیدن دانش‌آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، سه رویداد سرنوشت‌سازی هستند که در این روز به یکدیگر پیوند خورده‌اند و به همین مناسبت، ۱۳ آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.

ملک‌مکان با تأکید بر اینکه مراسم این روز به دانش‌آموزان و دانشجویان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: اگرچه دانش‌آموزان و دانشجویان محور اصلی برنامه‌های ۱۳ آبان هستند، اما حضور همه اقشار جامعه در راهپیمایی و تجمعات این روز اهمیت دارد. از رسانه‌ها نیز انتظار داریم با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه مشارکت و حضور پرشور مردم را فراهم کنند.

راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز از میدان شهدا آغاز می‌شود

وی در تشریح جزئیات مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شیراز گفت: راهپیمایی محوری این روز، صبح چهارشنبه ۱۳ آبان، از ساعت ۹ از میدان شهدا آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از پیمودن مسیر تعیین‌شده، در چهارراه پیروزی تجمع خواهند کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: در محل پایانی راهپیمایی، برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، اجرای سرود، رجزخوانی، پرچم‌گردانی، قرائت قطعنامه و دیگر برنامه‌های فرهنگی و حماسی پیش‌بینی شده است.

وی از سخنرانی دکتر روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم خبر داد و افزود: در نظر داریم تصاویر شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه، در دست دانش‌آموزان حاضر در مراسم قرار گیرد تا مظلومیت این شهدا و ابعاد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویر کشیده شود.

ملک‌مکان با بیان اینکه این اقدام با هدف انعکاس مظلومیت دانش‌آموزان شهید در حملات اخیر انجام می‌شود، تأکید کرد: باید ابعاد این جنایات در سطح بین‌المللی تبیین و افکار عمومی جهان نسبت به آن آگاه شود.

وی همچنین از برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در حدود ۶۲۰ نقطه شهری و برخی مناطق روستایی استان فارس خبر داد و گفت: مناطقی که از جمعیت دانش‌آموزی قابل توجهی برخوردار هستند نیز میزبان این برنامه‌ها خواهند بود.

برگزاری نزدیک به ۷۰۰ تجمع مردمی در استان فارس

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به روند شکل‌گیری تجمعات مردمی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: نخستین تجمع در این دوره از شب ۱۰ اسفند در میدان امام حسین (ع) شیراز آغاز شد و پس از آن، این حرکت مردمی به نقاط مختلف استان گسترش پیدا کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی حدود ۱۲۰ کاروان خودرویی در استان فارس افزود: این حرکت به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شد و تاکنون نزدیک به ۷۰۰ تجمع مردمی در نقاط مختلف استان برگزار شده که بیش از ۵۰ مورد آن در شهر شیراز بوده است.

ملک‌مکان با اشاره به برگزاری این تجمعات در میادین اصلی، مساجد، خیابان‌ها و محلات شیراز بیان کرد: میدان شهدا، میدان امام حسین (ع)، میدان معلم، میدان الله، میدان اطلسی، میدان ابوالکلام و شهر صدرا از جمله محور‌های اصلی برگزاری این تجمعات هستند.

وی ادامه داد: در کنار تجمعات محوری، گروه‌هایی نیز هر شب در محلات و مناطق مختلف شهر به‌صورت راهپیمایی حرکت می‌کنند که این برنامه‌ها نقش مؤثری در تقویت حضور و مشارکت مردمی داشته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تداوم تجمعات در شهرستان‌ها، شهر‌ها و برخی روستا‌های استان، این حضور را نشانه هوشیاری و آگاهی مردم دانست و گفت: اجرای سرود، برنامه‌های فرهنگی و هنری، تئاتر‌های عروسکی و خیابانی، آموزش‌های نظامی، مسابقات و برنامه‌های متنوع دیگر، از جمله اقداماتی است که برای افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه اجرا شده است.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌های گسترده‌ای همچون رزمایش جان‌فدایان و امام‌رضایی‌ها با حضور پرشور مردم خبر داد و افزود: در حدود ۴۰ تا ۵۰ روز ابتدایی این حرکت مردمی نیز مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا به‌صورت هفته‌ای دو نوبت برگزار می‌شد.

استقبال از پیکر ۲۰ شهید گمنام در دروازه قرآن شیراز

ملک‌مکان در ادامه از ورود ۲۰ شهید گمنام به استان فارس خبر داد و اظهار کرد: مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهدا، صبح روز ۱۲ آبان، ساعت ۷ در محل دروازه قرآن شیراز و با حضور مسئولان و نیرو‌های نظامی و انتظامی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع این شهدا در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: جزئیات مربوط به زمان، مکان و نحوه برگزاری مراسم تشییع و حضور مردم، در فرصت مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه مراسم استقبال روز ۱۲ آبان با حضور مسئولان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برای این مراسم دعوت عمومی از مردم صورت نمی‌گیرد، اما در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از عموم مردم برای حضور و بدرقه این شهدا دعوت خواهد شد.

وی در پایان درباره محل خاکسپاری شهدای گمنام نیز گفت: تاکنون تدفین شش شهید گمنام در استان فارس قطعی شده است که پیکر مطهر آنان در شهر شیراز و برخی شهرستان‌های استان به خاک سپرده خواهد شد.

ملک‌مکان خاطرنشان کرد: سایر شهدا پس از انتقال به شهرستان‌ها و برگزاری مراسم استقبال و تجلیل، به تهران بازگردانده می‌شوند تا درباره محل تدفین آنان تصمیم‌گیری شود.