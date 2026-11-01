رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی از پایش میدانی خروجی فاضلاب شهر ملاثانی و بررسی وضعیت پسماند‌های حاشیه رودخانه کارون خبر داد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - صبح روز شنبه نهم آبان‌ماه، رسول نظری زنگنه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی، به همراه کارشناس مربوطه از خروجی فاضلاب شهر ملاثانی و حاشیه رودخانه کارون بازدید و وضعیت این مناطق را از نظر زیست‌محیطی بررسی کرد.

در جریان این بازدید، وضعیت پساب خروجی، نحوه تخلیه و مدیریت فاضلاب شهری ملاثانی و همچنین وضعیت پسماندها و نخاله‌های موجود در حاشیه رودخانه کارون مورد بررسی قرار گرفت و توصیه‌های لازم برای پیشگیری از آلودگی منابع آبی و رفع کانون‌های آلاینده به مسئولان مربوطه ارائه شد.

نظری زنگنه با تأکید بر ضرورت صیانت از رودخانه کارون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آبی استان اظهار کرد: پایش مستمر خروجی‌های فاضلاب و مدیریت اصولی پسماند در حاشیه رودخانه‌ها از اولویت‌های این اداره است و با هرگونه تخلیه غیرمجاز پساب و رهاسازی پسماند در حریم رودخانه، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

او افزود: حفاظت از کیفیت آب رودخانه کارون نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت شهروندان است و انتظار می‌رود شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی، اقدامات لازم را برای ساماندهی وضعیت فاضلاب و جمع‌آوری پسماندهای شهر ملاثانی در دستور کار قرار دهند.

برچسب ها: محیط زیست خوزستان ، مدیریت پسماند
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