کلمبیا مدعی شد ارتش ونزوئلا اردوگاهی متعلق به ارتش آزادی‌بخش ملی (ELN) در نزدیکی مرز کلمبیا بمباران کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رادیو بلو کلمبیا روز شنبه گزارش داد که در بمباران ادعایی ارتش ونزوئلا به اردوگاهی متعلق به ارتش آزادی‌بخش ملی (ELN) در نزدیکی مرز کلمبیا، دست‌کم ۱۹ نفر کشته شدند.

به گفته خوان فرانسیسکو گارسیا اسکالونا، نماینده پیشین ونزوئلایی، این حمله ادعایی روز جمعه در بوئنا ویستا دل متا در ایالت آپوره، در نزدیکی مرز رخ داد.

گارسیا اسکالونا که هماهنگ‌کننده سازمان حقوق بشری «فوندارِدس» در آپوره است، گفت که گزارش هایی درباره یک عملیات نظامی در این منطقه دریافت کرده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، گفته می‌شود ۹ جسد برای معاینات پزشکی قانونی به سن فرناندو دو آپوره، مرکز این ایالت، منتقل شده‌اند.

گزارش شده است که ۱۰ جسد دیگر در محل باقی مانده و تعداد نامشخصی از زخمی‌ها به خاک کلمبیا منتقل شده‌اند.

به گزارش بلو رادیو، ساکنان پورتو پائس نیز نام‌ها و اطلاعات هویتی‌ای را ارائه کردند که گفته می‌شود در محل پیدا شده بود. هویت قربانیان به طور رسمی تأیید نشده است.

روسیو سان میگل، فعال حقوق بشر ونزوئلایی و کارشناس امور نظامی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی آمریکایی ایکس به گزارش‌هایی درباره بمباران ادعایی یک اردوگاه ELN در بوئنا ویستا دل متا اشاره کرد.

این عملیات گزارش‌شده در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از درگیری‌های مسلحانه در بخش‌هایی از منطقه مرزی ونزوئلا منتشر شده است.

گارسیا اسکالونا گفت که ساکنان و جوامع بومی درگیری‌هایی را در لوس پیخیگواوس در غرب ایالت بولیوار و نزدیکی پاسو دل بورو در منطقه مرزی رود متا-اورینوکو گزارش کرده‌اند.

او این درگیری‌های گزارش‌شده را به اختلافات بر سر کنترل مناطقی که برای استخراج مواد معدنی از جمله بوکسیت و کولتان استفاده می‌شوند، مرتبط دانست.

به گزارش بلو رادیو، دولت موقت ونزوئلا به رهبری دلسای رودریگز درباره این بمباران ادعایی بیانیه‌ای صادر نکرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ونزوئلا و کلمبیا ، درگیری مرزی
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