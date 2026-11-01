پیامد‌های پدیده اقلیمی ال‌نینو و رانش‌های احتمالی امروز در جلسه ستاد بحران آستارا بررسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران آستارا امروز (یکشنبه ۱۰ آبان ماه) در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اقدامات و تمهیدات صورت گرفته برای مقابله با پیامد‌های پدیده اقلیمی ال‌نینو، روند لایروبی رودخانه‌ها و تمهیدات پیشگیری از رانش‌های احتمالی در سطح منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی درباره اقدامات و تمهیدات صورت گرفته برای مدیریت پیامد‌های پدیده اقلیمی ال‌نینو ارائه کردند.

همچنین اقدامات انجام شده در زمینه لایروبی رودخانه‌ها و تمهیدات پیشگیری از رانش‌های احتمالی در سطح شهرستان آستارا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی درمانی، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در این جلسه بر ضرورت هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اجرایی و آمادگی همه‌جانبه برای مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی از پدیده‌های اقلیمی تأکید کرد.

بررسی پیامد‌های پدیده ال‌نینو در آستارا

شهرستان مرزی بندر آستارا در منتهی الیه غرب استان گیلان قرار دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری آستارا

برچسب ها: پدیده ال نینو ، لایروبی رودخانه‌ها
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