باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران آستارا امروز (یکشنبه ۱۰ آبان ماه) در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اقدامات و تمهیدات صورت گرفته برای مقابله با پیامد‌های پدیده اقلیمی ال‌نینو، روند لایروبی رودخانه‌ها و تمهیدات پیشگیری از رانش‌های احتمالی در سطح منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی درباره اقدامات و تمهیدات صورت گرفته برای مدیریت پیامد‌های پدیده اقلیمی ال‌نینو ارائه کردند.

همچنین اقدامات انجام شده در زمینه لایروبی رودخانه‌ها و تمهیدات پیشگیری از رانش‌های احتمالی در سطح شهرستان آستارا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی درمانی، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در این جلسه بر ضرورت هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اجرایی و آمادگی همه‌جانبه برای مقابله با بحران‌های احتمالی ناشی از پدیده‌های اقلیمی تأکید کرد.

شهرستان مرزی بندر آستارا در منتهی الیه غرب استان گیلان قرار دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری آستارا