باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز، یکشنبه دهم آبان، تا ظهر دوشنبه آسمان استان نیمه‌ابری و شرایط جوی پایدار خواهد بود.

او افزود: از عصر دوشنبه سامانه بارشی از سمت غرب وارد استان می‌شود و رگبار باران، رعدوبرق پراکنده و کاهش نسبی دما را در پی دارد. عمده بارش‌ها در مناطق غربی و ارتفاعات مازندران پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز چهارشنبه بارش‌های پراکنده در مناطق شرقی استان دور از انتظار نیست و به‌تدریج از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

غلامپور گفت: روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریان هوا، دمای استان افزایش می‌یابد؛ اما روز‌های جمعه و شنبه با عبور سامانه از منطقه، رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق پراکنده در مازندران پیش‌بینی می‌شود.

او درباره وضعیت دریا نیز افزود: امروز دریا موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.