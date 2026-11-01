مازندران از عصر دوشنبه ۱۱ آبان ماه با رگبار باران، رعدوبرق پراکنده و کاهش نسبی دما روبه‌رو می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز، یکشنبه دهم آبان، تا ظهر دوشنبه آسمان استان نیمه‌ابری و شرایط جوی پایدار خواهد بود.

او افزود: از عصر دوشنبه سامانه بارشی از سمت غرب وارد استان می‌شود و رگبار باران، رعدوبرق پراکنده و کاهش نسبی دما را در پی دارد. عمده بارش‌ها در مناطق غربی و ارتفاعات مازندران پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: روز چهارشنبه بارش‌های پراکنده در مناطق شرقی استان دور از انتظار نیست و به‌تدریج از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

غلامپور گفت: روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریان هوا، دمای استان افزایش می‌یابد؛ اما روز‌های جمعه و شنبه با عبور سامانه از منطقه، رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق پراکنده در مازندران پیش‌بینی می‌شود.

او درباره وضعیت دریا نیز افزود: امروز دریا موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
ناپایداری‌های جوی از فردا در مازندران
تداوم پایداری جوی تا دوشنبه در مازندران
کاهش تدریجی دما و رگبار باران از سه‌شنبه در مازندران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی همه‌جانبه برای تأمین پایدار آرد و نان
شکوفایی مهارت در مزارع مازندران
جوجه ریزی بیش از ۳۴ هزار قطعه‌ای مرغ مادر گوشتی در عباس آباد
اولین امتیاز تکنیک برتر در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
آخرین اخبار
اولین امتیاز تکنیک برتر در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
شکوفایی مهارت در مزارع مازندران
جوجه ریزی بیش از ۳۴ هزار قطعه‌ای مرغ مادر گوشتی در عباس آباد
آمادگی همه‌جانبه برای تأمین پایدار آرد و نان
برداشت کشت مجدد برنج و رتون در ساری از مرز ۵ هزار و ۹۰۰ هکتار گذشت
شکار باند سه‌نفره شیطان‌صفت در بهشهر؛ اغفال مسافران با شگردی فریبکارانه و اخاذی با تصاویر خصوصی
ورود سامانه بارشی از عصر فردا به مازندران
چاپ کتب درسی با کاغذ ایرانی؛ احیای دو خط تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران