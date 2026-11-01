نماینده مردم استان البرز، در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به تداوم حضور در میان مردم، از برگزاری دور سوم بازدیدهای میدانی خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی از برگزاری دور سوم بازدیدهای میدانی از شهرستان‌های استان خبر داد و تأکید کرد که نشست‌های مشترک با حضور استاندار و مدیران اجرایی، ابزاری برای تبدیل مطالبات مردمی به مصوبات اجرایی در حوزه‌های آب، برق، گاز و مسکن است.

وی اظهار داشت که این بازدیدها با هدف شناسایی دقیق نیازهای زیرساختی و رفع چالش‌های اصلی استان، از جمله کمبود منابع آب، انرژی و خدمات درمانی، در دستور کار قرار گرفته است.

شیرین‌زاد با اشاره به برگزاری نشست‌های شورای اداری در شهرهایی نظیر مشکین‌دشت و محمدشهر، گفت: «در این جلسات با حضور استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها، مطالبات مردم مستقیماً به میز تصمیم‌گیران منتقل می‌شود. برای نمونه در نشست مشکین‌دشت، بیش از ۲۲ مصوبه در زمینه‌های حمل‌ونقل، خدمات درمانی و تأمین انرژی به ثبت رسید که اکنون در مرحله پیگیری اجرایی قرار دارند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که یکی از چالش‌های اصلی در تخصیص بودجه‌های عمرانی، عدم ارائه طرح‌های مشخص توسط دستگاه‌های اجرایی بوده است؛ موضوعی که در نشست‌های میدانی بر رفع آن تأکید شده تا امکان تخصیص اعتبار به شهرستان‌هایی نظیر فردیس فراهم شود.

شیرین‌زاد درباره اجرای طرح کالابرگ نیز با اشاره به پیگیری نمایندگان برای اجرای این طرح گفت: تصمیم دولت درباره حذف سه دهک پایین و الزام سایر افراد به ارائه اظهارنامه برای دریافت حمایت‌ها، با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شده است و قرار است موضوع در نشستی تخصصی بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به تأمین و توزیع کالاهای اساسی در دوره جنگ، این بخش از عملکرد دولت را قابل دفاع دانست، اما افزود: تأمین کالا به‌تنهایی کافی نیست و دولت باید برای کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم نیز برنامه داشته باشد؛ زیرا وجود کالا در بازار، بدون توان خرید مردم، مشکل معیشتی را برطرف نمی‌کند.

نماینده مردم البرز در مجلس، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در برابر رشد چندبرابری قیمت برخی کالاها را ناکافی دانست و نسبت به افزایش هزینه خدماتی مانند مکالمات مخابراتی، اینترنت و بلیت قطار نیز انتقاد کرد.

شیرین‌زاد با اشاره به درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت، تأکید کرد: در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد باید مورد توجه قرار گیرد و افزایش قیمت خدمات دولتی نیز می‌تواند بر انتظارات تورمی و قیمت‌گذاری در بخش خصوصی اثر بگذارد.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو، از طرح مجلس برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یاد کرد و به مجری سیمای البرز گفت: این طرح با امضای شماری از نمایندگان مطرح شده و او امیدوار است در آینده نزدیک در صحن مجلس بررسی شود.

شیرین‌زاد همچنین با اشاره به حضور مردم در اجتماعات، این حضور را عاملی در مقابله با توطئه‌ها و تلاش‌ها برای ایجاد آشوب داخلی دانست و از تداوم اجتماعات مردمی در حمایت از رهبری و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی خبر داد.

وی در پایان برنامه زنده نگاه مردم با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات نشست‌های میدانی گفت: تصویب مطالبات مردم، آغاز مسیر است و باید اجرای آنها از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا نتایج این نشست‌ها در زندگی روزمره شهروندان قابل مشاهده باشد.