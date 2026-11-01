باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر اسوتلانا بورناتسکایا، متخصص طب کار در روسیه، توضیح می‌دهد که اگرچه ویتامین C برای عملکرد‌های طبیعی بدن ضروری است، اما مصرف دوز‌های اضافی آن، محافظتی در برابر عفونت‌های ویروسی حاد تنفسی ایجاد نمی‌کند.

این پزشک خاطرنشان می‌کند که ویتامین C به وفور در داروخانه‌ها، به‌ویژه در فصل سرما و آنفولانزا، در دسترس است. با این حال، این باور رایج که مصرف قرص‌های جوشان، پودر‌ها یا چندین قرص مختلف برای «تقویت سیستم ایمنی» عادتی سالم است، در واقع نادرست می‌باشد. این تصور که افزایش دریافت آنتی‌اکسیدان‌ها توسط بدن منجر به محافظت بهتر می‌شود، ساده‌انگاری بیش از حدی است که می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی برای سلامتی داشته باشد.

او می‌گوید: «آنتی‌اکسیدان‌ها در محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب نقش دارند، اما بدن نیازی به مقادیر زیاد آنها ندارد. کلید ماجرا تعادل است؛ اصلِ "هرچه بیشتر، بهتر" در اینجا صدق نمی‌کند. یک باور غلط رایج در مورد ویتامین C این است که بدن مقادیر اضافی آن را به سادگی از طریق ادرار دفع می‌کند و بنابراین مصرف دوز‌های بالا بی‌خطر است. اگرچه درست است که ویتامین C محلول در آب است، اما این بدان معنا نیست که می‌توان آن را بدون محدودیت مصرف کرد. دوز‌های بالا می‌توانند باعث حالت تهوع، درد شکم و اسهال شوند؛ علاوه بر این، دریافت بیش از حد آن ممکن است خطر ابتلا به سنگ کلیه را در افرادی که مستعد آن هستند، افزایش دهد.»

به گفته بورناتسکایا، پیروی از یک رژیم غذایی متعادل شامل میوه‌ها، سبزیجات و انواع توت‌ها برای تأمین نیاز بدن به ویتامین C کافی است. در مورد مکمل‌های غذایی نیز، مصرف آنها معمولاً تنها زمانی توصیه می‌شود که کمبود ویتامین تأیید شده باشد یا در موارد پزشکی خاصی که پزشک تجویز می‌کند.

او می‌افزاید: «علائم دریافت بیش از حد ویتامین C اغلب در دستگاه گوارش بروز می‌کند که شامل حالت تهوع، گرفتگی‌های شکمی و اسهال است. بنابراین، بهتر است بدون دلیل موجه، از دوز‌های توصیه‌شده فراتر نروید. مهم‌تر از همه اینکه، آنتی‌اکسیدان‌ها محافظت کاملی در برابر همه بیماری‌ها ایجاد نمی‌کنند. بدن قادر است تعادل مواد محافظتی خود را حفظ کند؛ هدف از مصرف ویتامین‌ها جایگزینی تغذیه مناسب، خواب کافی یا درمان‌های پزشکی لازم نیست، بلکه هدف، تکمیل آنها در مواقعی است که واقعاً نیازی به این کار وجود دارد.»

منبع: gazeta.ru