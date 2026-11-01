وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که جامعه جهانی خواهان حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات تهران و واشنگتن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در آتلانتا آمریکا اعلام کرد که بازیگران بین‌المللی تمایلی به آغاز دوباره درگیری میان آمریکا و ایران ندارند.

وی در گفت‌وگو با رسانه‌های دولتی ترکیه اظهار داشت: اختلاف میان آمریکا و ایران که به بسته شدن تنگه هرمز منجر شده است، باید هرچه سریع‌تر حل‌وفصل شود تا این مسیرهای حیاتی تجاری بار دیگر بازگشایی شوند.

فیدان با اشاره به مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن گفت که درباره چگونگی پیشرفت این گفت‌وگوها و احتمال وقوع درگیری جدید، انتظار و کنجکاوی زیادی وجود دارد.

وزیر خارجه ترکیه در پایان تأکید کرد: تقریباً همه کشورهای حاضر در نشست توافق دارند که باید از آغاز دوباره درگیری جلوگیری شود و همواره به دیپلماسی فرصت داده شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر خارجه ترکیه ، جنگ ایران
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