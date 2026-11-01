باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مأموریت تازه اینترنشنال علیه ایران؛ بازی با واژه‌ها برای توجیه تجاوز! + فیلم

اینترنشنال با فضاسازی درباره حمله به ایران و برجسته‌سازی عامدانه عنوان «جمهوری اسلامی»، مأموریت رسانه‌ای اربابانش برای مشروعیت‌بخشی به تجاوز را اجرا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اینترنشنال هم ‌زمان با فضاسازی درباره حمله، با برجسته‌سازی عامدانه عنوان «جمهوری اسلامی» در حال اجرای مأموریت رسانه‌ای اربابانش برای مشروعیت‌بخشی به تجاوز علیه ایران است.

 

 

 

مطالب مرتبط
مأموریت تازه اینترنشنال علیه ایران؛ بازی با واژه‌ها برای توجیه تجاوز! + فیلم
young journalists club

انتشار تصاویر ساختمان ایران‌اینترنشنال و خانه کارکنان و مهمانان صهیونیست آن + فیلم

مأموریت تازه اینترنشنال علیه ایران؛ بازی با واژه‌ها برای توجیه تجاوز! + فیلم
young journalists club

عصبانیت مزدوران اینترنشنال از التماس غربی‌ها برای مذاکره با ایران + فیلم

مأموریت تازه اینترنشنال علیه ایران؛ بازی با واژه‌ها برای توجیه تجاوز! + فیلم
young journalists club

درخواست ایران اینترنشنال برای تحریم و آشوب طلبی در ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
 رویای براندازی ایران، کابوس تعبیرنشدنی وطن‌فروشان! + فیلم
۳۹۲

 رویای براندازی ایران، کابوس تعبیرنشدنی وطن‌فروشان! + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
ایران تعیین‌کننده شرایط عبور از تنگه هرمز خواهد بود + فیلم
۳۸۹

ایران تعیین‌کننده شرایط عبور از تنگه هرمز خواهد بود + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
 نویسنده مصری: نظام ایران به دلیل حمایت گسترده مردمی سرنگون نمی‌شود + فیلم
۳۲۴

 نویسنده مصری: نظام ایران به دلیل حمایت گسترده مردمی سرنگون نمی‌شود + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
فیلمی برای توجیه حمله نظامی به ایران
۲۶۳

فیلمی برای توجیه حمله نظامی به ایران

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
دویست و چهل و پنجمین شب حضور حماسی مردم در خیابان + فیلم
۲۶۳

دویست و چهل و پنجمین شب حضور حماسی مردم در خیابان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha