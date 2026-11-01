\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0645 \u200c\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0641\u0636\u0627\u0633\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647\u060c \u0628\u0627 \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0639\u0627\u0645\u062f\u0627\u0646\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u00ab\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u00bb \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0628\u0627\u0628\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0634\u0631\u0648\u0639\u06cc\u062a\u200c\u0628\u062e\u0634\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0