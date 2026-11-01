ناسا پایان رسمی مأموریت تلسکوپ «سوئیفت» (Swift) را پس از ۲۰ سال حضور در فضا اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- ناسا رسماً پایان مأموریت تلسکوپ «سوئیفت» را اعلام کرد؛ این تصمیم پس از آن گرفته شد که تلاش یک ماهواره متعلق به یک شرکت خصوصی برای نجات این تلسکوپ با شکست مواجه شد.

تصویری هنری از تلسکوپ «سوئیفت»، این رصدخانه فضایی را با طراحی مهندسی پیچیده‌اش نشان می‌دهد که بخش بالایی آن با لایه‌های محافظِ صیقلی و بازتاب‌دهنده پوشیده شده است.

این مأموریت نجات توسط شرکت «کاتالیست اسپیس تکنالوجیز» (Katalyst Space Technologies) هدایت می‌شد. فضاپیمای این شرکت با نام «لینک» (LINK) تلاش کرد تا با نزدیک شدن به «سوئیفت»، مدار آن را ارتقا دهد (بالا ببرد). با این حال، این تلاش ناموفق بود و اکنون انتظار می‌رود که «سوئیفت» «طی چند هفته آینده» دوباره وارد جو زمین شود.

تلسکوپ «سوئیفت» که در نوامبر ۲۰۰۴ پرتاب شد، با هدف مطالعه «انفجار‌های پرتو گاما» طراحی شده بود. اگرچه قرار بود مأموریت آن تنها دو سال به طول انجامد، اما این تلسکوپ بیش از دو دهه فعال باقی ماند.

شان دوماگال-گلدمن، مدیر بخش اخترفیزیک در ناسا، اظهار داشت: «در تمام این مدت، سوئیفت کمک شایانی به درک ما از کیهانِ در حال تغییر کرده است.»

با وجود امید‌های ناسا برای تمدید عمر عملیاتی این تلسکوپ، «سوئیفت» فاقد پیشرانه‌هایی بود که بتوانند با نیروی پسای جوی (مقاومت جو) مقابله کنند. از این رو، شرکت «کاتالیست» فضاپیمای «لینک» را که تقریباً به اندازه یک یخچال است  طراحی کرد تا به «سوئیفت» برسد و آن را به مداری بالاتر منتقل کند. اما سه هفته پس از پرتاب، فضاپیمای «لینک» دچار مشکلاتی در سیستم پیشران شد که مانع از رسیدن آن به هدف گردید؛ این در حالی بود که «لینک» تا فاصله ۱۲ تا ۱۵ کیلومتری تلسکوپ پیش رفته بود.

«سوئیفت» موفق شد بیش از ۲۰۰۰ انفجار پرتو گاما را رصد کند و به مطالعه پدیده‌های نجومی متعدد دیگری بپردازد؛ فعالیت‌هایی که منجر به انتشار حدود ۷۰۰۰ مقاله علمی شده است. ناسا ضمن قدردانی از دستاورد‌های چشمگیر این تلسکوپ در طول مأموریتش، اعلام کرد که «سوئیفت» میراثی غنی از مشاهدات بر جای می‌گذارد که پشتیبان پژوهش‌های آینده خواهد بود.

منبع: Space

برچسب ها: تلسکوپ ، تلسکوپ فضایی ، ناسا ، فضا
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