باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شعبانی در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو البرز با تأکید بر ضرورت برقراری عدالت آموزشی در سطح استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در مدارس استان البرز مشغول به تحصیل هستند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که امکانات آموزشی و سطح برخورداری مدارس در مناطق مختلف یکسان نیست؛ از این رو توزیع عادلانه امکانات، بازتوزیع نیروی انسانی و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار در صدر برنامه‌های آموزش و پرورش استان قرار دارد.

وی برگزاری کلاس‌های تقویتی در قالب «جهاد علمی»، اجرای برنامه‌های فوق‌برنامه و تقویت مدارس چندپایه را از جمله اقدامات انجام‌شده برای کاهش فاصله آموزشی برشمرد و افزود: در کنار آموزش آکادمیک، توسعه برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی نیز به طور جدی برای دانش‌آموزان مناطق محروم دنبال می‌شود.

بحران سرانه آموزشی در البرز؛ قعرنشینی در کشور

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با هشدار نسبت به بحران کمبود فضای آموزشی در این استان تصریح کرد: البرز در حال حاضر از نظر سرانه فضای آموزشی در پایین‌ترین رتبه کشور قرار دارد و میانگین سرانه فضای آموزشی در این استان حدود ۳ مترمربع است.

شعبانی با اشاره به رشد جمعیت دانش‌آموزی و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های آموزشی بیان کرد: با وجود افتتاح ۲۰ باب مدرسه در مهرماه امسال، آمار دانش‌آموزان اتباع ثبت‌نام‌شده نسبت به سال گذشته حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته است که این موضوع نیاز مبرم به توسعه و ساخت فضاهای آموزشی جدید را دوچندان می‌کند.

وی در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان گفت: از مجموع ۹۰ پروژه مدرسه‌سازی تعریف‌شده، تاکنون حدود ۶۵ پروژه به بهره‌برداری رسیده است و مابقی پروژه‌ها نیز طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل داده خواهند شد.

مهارت‌آموزی و هویت‌بخشی به نسل نو

مدیرکل آموزش و پرورش البرز در پایان، ارتقای کیفیت آموزشی را نیازمند توانمندسازی نیروی انسانی دانست و خاطرنشان کرد: مهارت‌آموزی، ارتقای توانمندی معلمان، برگزاری اجتماعات یادگیری و توانمندسازی مدیران مدارس از برنامه‌های کلیدی این مجموعه است. همچنین با توجه به اهمیت تبیین هویت ایرانی و اسلامی در میان نسل نوجوان، اجرای برنامه‌ها و آیین‌های بومی و فرهنگی برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ارزش‌های ملی در دستور کار قرار دارد.