امکان اعتراض به سؤالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی، فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی از امروز فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امکان اعتراض به سؤالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی، فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی از امروز فراهم می شود.

آزمون کتبی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی، فناوری محور (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده تعداد ۱۳ هزار و ۶۳۵ نفر در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی، فناوری محور (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ثبت نام کرده‌اند.

آزمون کتبی در ۶۵ رشته یا مجموعه رشته در گروه رشته‌های علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی در ۲۹ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی برگزار شد.

کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی، فناوری محور (Ph.D by Research) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی از ساعت ۱۸ روز ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام می‌شود.

مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) در بازه زمانی ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ است و در نهایت کلید نهایی از ساعت ۱۸ روز ۲۴ آبان ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: دکتری علوم پزشکی ، آزمون دکتری علوم پزشکی
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