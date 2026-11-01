باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در شرایطی که مدیریت منابع آب و سازگاری با محدودیت‌های اقلیمی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شده است، آمار‌های جدید از کاهش مصرف آب در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد. بر اساس این آمارها، مصرف آب کشور حدود ۳.۲ درصد کاهش یافته و نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب ثبت شده است؛ آماری که در کنار نقش مشارکت مردم، ضرورت تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آبی را یادآوری می‌کند.

بررسی آمار مقایسه‌ای حجم مصرف آب در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از کاهش حدود ۳.۲ درصدی مصرف آب در کشور حکایت دارد؛ کاهشی که همراهی مردم و توجه مشترکان به ضرورت مدیریت مصرف آب از عوامل مهم تحقق آن به شمار می‌رود.

در همین راستا معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این مطلب گفت: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، مجموع حجم مصرف آب از حدود ۶ میلیارد و ۲۲۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶ میلیارد و ۲۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است که بیانگر کاهش حدود ۱۹۹ میلیون مترمکعبی مصرف آب، معادل ۳.۲ درصد در مقایسه با سال قبل است.

مسعود علویان صدر ادامه داد: در این میان، تهران با کاهش حدود ۱۳۴ میلیون مترمکعبی معادل بیش از ۱۱ درصد، بیش‌ترین میزان کاهش حجم مصرف را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین مصرف آب در استان آذربایجان شرقی با کاهش حدود ۱.۳ درصدی، روند نزولی داشته است.

او افزود: در میان شهر‌های دیگر نیز، شیراز با ثبت کاهش حدود ۶ میلیون مترمکعبی، معادل ۴ درصد، در حجم مصرف آب، عملکرد کاهشی داشته است.

به گفته علویان صدر کاهش نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب در کشور، در شرایطی محقق شده است که مدیریت منابع آب و ضرورت سازگاری با محدودیت‌های اقلیمی، بیش از گذشته اهمیت یافته است و این روند نشان می‌دهد همراهی مردم، اصلاح الگوی مصرف و مشارکت مشترکان در استفاده مسئولانه از منابع آبی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر تأسیسات و منابع تأمین آب داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اضافه کرد: تداوم این روند، مستلزم تقویت فرهنگ مصرف بهینه، مشارکت عمومی و استمرار برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در کنار اقدامات فنی و مدیریتی صنعت آب و فاضلاب کشور است.

به تازگی هم عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت برخی سد‌های کشور گفته است: بعضی سدها، از جمله سد دوستی، وضعیت مناسبی ندارند. سد دوستی یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب مشهد است، هرچند منابع آب زیرزمینی و پروژه‌های اضطراری دیگری نیز برای تأمین آب در نظر گرفته شده‌اند.

او از شهروندان تهرانی، مشهدی و مردم خراسان رضوی، به‌ویژه شهر مشهد، همچنین شهروندان اراک و ساوه خواست توجه بیشتری به مدیریت مصرف آب داشته باشند؛ در تمام نقاط کشور به مدیریت مصرف آب نیاز داریم. اقلیم ایران خشک است و میانگین بارش سالانه کشور حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ میلی‌متر برآورد می‌شود؛ در حالی که میانگین جهانی بارش سالانه حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلی‌متر است. هنگامی که از بارش نرمال در ایران صحبت می‌کنیم، منظورمان شرایط متناسب با اقلیم کشور است و نمی‌توان آن را با میانگین جهانی مقایسه کرد، بدون آنکه تفاوت‌های اقلیمی را در نظر گرفت

کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب کشور و صرفه‌جویی نزدیک به ۲۰۰ میلیون مترمکعبی، اتفاقی مثبت در مسیر مدیریت مصرف و کاهش فشار بر منابع آبی است؛ اما برای حفظ این روند، نمی‌توان تنها به کاهش مصرف مشترکان اتکا کرد و لازم است مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، فنی و مدیریتی به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

از منظر کارشناسی، یکی از نکات مهم در تحلیل این آمار، بررسی دلایل کاهش مصرف در مناطق مختلف کشور است. برای مثال، کاهش بیش از ۱۱ درصدی مصرف آب در تهران، در کنار کاهش مصرف در آذربایجان شرقی و شیراز، نشان می‌دهد که بررسی شرایط هر منطقه و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات مصرف، می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت منابع آب کمک کند.

در این میان، اصلاح الگوی مصرف خانگی، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، شناسایی و رفع نشت در شبکه‌های توزیع، کاهش هدررفت آب و مدیریت مصرف در بخش‌های تجاری و خدماتی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به استمرار روند کاهشی مصرف کمک کنند.

نکته مهم دیگر این است که کاهش مصرف آب، به‌تنهایی به معنای بهبود قطعی وضعیت منابع آبی کشور نیست. برای ارزیابی دقیق شرایط، باید شاخص‌هایی مانند میزان بارندگی، وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی و ظرفیت منابع تأمین آب نیز مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، در کنار مشارکت مردم و افزایش آگاهی عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبرسانی، کاهش هدررفت شبکه و اجرای برنامه‌های متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه ضروری است. تداوم این اقدامات می‌تواند به مدیریت پایدار منابع آب و افزایش تاب‌آوری شبکه‌های آبرسانی در برابر کم‌آبی کمک کند.

در نهایت گفتنی است، کاهش مصرف آب کشور، هرچند گامی مثبت در مسیر مدیریت منابع آبی به شمار می‌رود، اما حفظ این دستاورد به استمرار همکاری مردم و اجرای برنامه‌های مؤثر در بخش‌های مختلف وابسته است.

در شرایطی که منابع آب با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند، مدیریت مصرف دیگر صرفاً یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ منابع حیاتی کشور به شمار می‌رود. ازاین‌رو، تداوم صرفه‌جویی، کاهش هدررفت آب و تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع، در کنار فرهنگ‌سازی عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز مدیریت مؤثرتر منابع آب و تأمین پایدار آب برای نسل‌های آینده باشد.