باشگاه خیرنگاران جوان- کنگره فنی مسابقات قهرمانی جهان پاورلیفتینگ و پرس سینه نابینایان و کم‌بینایان سال ۲۰۲۶ در سالن اجتماعات هتل محل اقامت تیم‌ها در استانبول ترکیه برگزار شد و ثبت‌نام نهایی ورزشکاران شرکت‌کننده به انجام رسید.

در این دوره از مسابقات، ۵۸ ورزشکار شامل ۱۵ زن و ۴۳ مرد از کشورهای اوکراین، روسیه (با عنوان تیم خنثی)، گرجستان، ازبکستان، ترکیه، لیبی، قزاقستان، ایران، ونزوئلا و جمهوری چک حضور دارند. ورزشکاران روسیه فقط مجاز به کسب مدال انفرادی هستند و نتیجه تیمی برای آن‌ها محاسبه نمی‌شود. همچنین تیم کنیا به دلیل موفق نشدن در دریافت ویزای ترکیه از حضور در مسابقات بازماند.

احد جواهری و روحان احمدی نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها هستند. جواهری با نماینده اوکراین که از دسته ۷۵ به ۸۲.۵ کیلوگرم صعود کرده است، رقابت خواهد کرد و احمدی نیز به مصاف ورزشکار روسیه می‌رود.