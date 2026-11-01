مهاجرانی گفت: مردم ایران در برابر اهداف دشمن برای تجزیه کشور ایستادند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در همایش امین الضرب با اشاره به اهداف دشمن در جریان جنگ علیه ایران اظهار کرد: هدف نخست دشمن از این جنگ، از بین بردن جمهوری اسلامی ایران و هدف دوم، تجزیه کشور بود، اما این مردم ایران بودند که در برابر این اهداف ایستادگی کردند.

وی افزود: ترکیبی از نیروهای نظامی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و مردم، با وجود همه فشارهای اقتصادی، در برابر این شرایط مقاومت کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد.

مهاجرانی با بیان اینکه کشور هر سه ضلع جنگ را تجربه کرده است، تصریح کرد: ما رویارویی نظامی، خشونت خیابانی و جنگ اقتصادی را به‌شدت تجربه کردیم. امروز هیچ‌کس را نمی‌توان یافت که فارغ از مسائل اقتصادی، معیشتی و دغدغه‌های مالی باشد؛ از صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ گرفته تا افرادی که با حقوق‌های معمولی زندگی می‌کنند، همگی تحت تأثیر این شرایط قرار دارند.

سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت جنگ رسانه‌ای ادامه داد: جنگ رسانه‌ای عرصه دیگری است که می‌توان در آن مانند سایر حوزه‌ها نقش‌آفرینی کرد. در شرایط بحرانی، صرف بیان سختی‌ها و مشکلات به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ هرچند ممکن است تا حدی از دردها بکاهد، اما از نقطه‌ای به بعد، بیان مشکلات به‌تنهایی راهکاری برای عبور از بحران ارائه نمی‌دهد.

وی تأکید کرد: تلاش فعالان رسانه‌ای باید این باشد که در کنار انعکاس دغدغه‌های مردم و مشکلات موجود در کف جامعه، اقدامات مثبت و مؤثری را که در بخش خصوصی و دولت انجام می‌شود نیز به‌درستی منتقل کنند.

مهاجرانی با قدردانی از عملکرد اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در دوران جنگ گفت: اتاق بازرگانی تلاش کرد موضوع تاب‌آوری را به سایر بخش‌های اقتصادی آموزش دهد. در همین راستا، محتوایی درباره چگونگی ایستادگی در بحران‌ها و تداوم فعالیت کسب‌وکارها (Business Continuity) تهیه شد که از جمله اقدامات ارزشمندی است که ظرفیت زیادی برای انعکاس رسانه‌ای دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در جنگ رسانه‌ای اظهار کرد: امروز با ابزارهایی مانند هوش مصنوعی می‌توان پیام‌ها و محتوا را متناسب با ذائقه و نیاز مخاطبان به آنها منتقل کرد. همان‌طور که در انتخابات کشورهای موسوم به دموکراتیک نیز از ظرفیت تبلیغات هدفمند و متناسب با ویژگی‌های افراد استفاده می‌شود، رسانه‌های ما نیز باید به این ابزارها مجهز شوند و از آنها بهره‌برداری کنند.

وی افزود: رسانه‌ها می‌توانند در کنار سایر مؤلفه‌های تاب‌آوری کشور قرار بگیرند و به عبور جامعه از روزگار دشوار کنونی کمک کنند.

مهاجرانی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران و ظرفیت این کشور برای عبور از بحران‌ها گفت: ایران مانند گلی است که حتی در چنگال مغول نیز توانست حیات و پویایی خود را حفظ کند. ما ملتی هستیم که از دل حمله مغول، رصدخانه مراغه را پدید آوردیم و در طول تاریخ، هر زمان با ملت‌های دیگری مواجه شدیم، توانستیم فرهنگ خود را به آنها عرضه کنیم و بر تعاملات فرهنگی اثر بگذاریم.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی از نظر شدت فشارها و در عین حال جلوه‌های انسانیت، در تاریخ معاصر ایران کم‌نظیر است، افزود: در این روزگار دشوار، جلوه‌های ارزشمندی از همدلی و انسانیت را شاهد هستیم. برای نمونه، یکی از کارکنان یک مجموعه اقتصادی به مدیر خود گفته است که دو راه وجود دارد؛ یا تعدادی از نیروها اخراج شوند یا کارکنان با دریافت حقوق کمتر به فعالیت ادامه دهند. کارکنان نیز پذیرفته‌اند که برای جلوگیری از اخراج همکارانشان، حقوق کمتری دریافت کنند. این رفتار چیزی جز شکوه انسانیت نیست.

سخنگوی دولت با ابراز اطمینان از عبور ایران از شرایط دشوار کنونی اظهار کرد: این ملت به لطف خداوند از این دشواری‌ها عبور خواهد کرد و رسانه‌ها نیز یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری جامعه در این مسیر هستند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که در کنار یکدیگر بایستیم.

وی در پایان با قدردانی از اتاق بازرگانی به دلیل ابتکار برگزاری جشنواره امین و توجه به رویکرد فرهنگی و حضور ارکان رسانه‌ای و اصحاب رسانه در این رویداد گفت: هر خبر مثبت و واقعی که از اتفاقات خوب کف جامعه و به‌ویژه در کسب‌وکارهای کشور منتشر می‌شود، مانند چراغی است که می‌تواند جامعه را از تاریکی عبور دهد. باید با انتشار واقعیت‌های مثبت و امیدبخش، به جامعه کمک کنیم تا مسیر عبور از این شرایط را پیدا کند.