جزئیات ابعاد راهبردی دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر انقلاب از زبان سخنگوی ارتش

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ای رادیویی با تشریح ابعاد راهبردی دیدار فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با فرمانده معظم کل قوا، از تقویت آمادگی عملیاتی، به‌روزرسانی بانک اهداف دشمن و توسعه ظرفیت‌های دفاعی و تهاجمی نیرو‌های مسلح خبر داد گفت: جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به هرگونه تهدید احتمالی، از آمادگی بالاتری نسبت به آغاز جنگ ۴۰روزه برخوردار است.

وی با اشاره به تأکید فرمانده معظم کل قوا بر «آمادگی رزمی هوشمندانه» افزود: این رویکرد یکی از محور‌های اساسی راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران است و نیرو‌های مسلح توانسته‌اند با بهره‌گیری از جنگ نامتقارن و ناهمتراز، بخشی از فاصله تجهیزاتی خود با دشمن را از طریق هوشمندی عملیاتی و به‌کارگیری تاکتیک‌های متناسب جبران کنند.

سخنگوی ارتش با بیان اینکه «تجربه جنگ اخیر نشان‌دهنده اهمیت آمادگی رزمی هوشمندانه است»، اظهار کرد: نیرو‌های مسلح با اتکا به توانمندی‌های عملیاتی، تدابیر فرماندهی و پشتیبانی مردم توانستند جنگ را مدیریت کنند و دشمن پس از نزدیک به ۴۰ روز ناچار به اعلام آتش‌بس شد. این تجربیات اکنون مبنای ارتقای توان رزمی و آمادگی برای مواجهه با تهدیدات احتمالی آینده قرار گرفته است.

منافع آمریکا حتی خارج از غرب آسیا نیز در تیررس خواهد بود

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به تأکید فرمانده معظم کل قوا بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی بیان کرد: در جنگ اخیر، گستره درگیری از سرزمین‌های اشغالی تا پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه امتداد داشت، اما در صورت وقوع تجاوز مجدد، جغرافیای جنگ می‌تواند به مناطقی فراتر از غرب آسیا گسترش پیدا کند.

وی تأکید کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دستورات ابلاغی، به‌روزرسانی بانک اهداف را با هدف قرار دادن انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، دنبال می‌کنند و در صورت آغاز ماجراجویی جدید، تأسیسات، تجهیزات، نیرو‌ها و منافع آمریکا در هر نقطه‌ای که در دسترس باشند، می‌توانند هدف پاسخ قرار گیرند.

سخنگوی ارتش با اشاره به پیام منتشرشده خود در این زمینه خاطرنشان کرد: جنگ آینده جغرافیای وسیع‌تری خواهد داشت و این موضوع یک رویکرد جدی در مجموعه نیرو‌های مسلح است و دشمن نباید تصور کند دامنه پاسخ جمهوری اسلامی ایران الزاماً به محدوده جغرافیایی درگیری‌های گذشته محدود خواهد ماند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا همچنین با تاکید بر ضرورت پاسخ فوری به هرگونه تجاوز خاطرنشان کرد: تجربه آغاز جنگ در نهم اسفند نشان داد که نیرو‌های مسلح از آمادگی لازم برای واکنش سریع برخوردار بوده‌اند و اکنون نیز با استفاده از تجربیات عملیاتی و تقویت سازمان رزم، در سطح بالاتری از آمادگی قرار دارند.

وی درباره شرایط پایان جنگ احتمالی آینده تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا پیش از جنگ ۴۰روزه تصور می‌کرد می‌تواند یک درگیری کوتاه و برق‌آسا را آغاز کند و سپس به‌صورت یک‌جانبه پایان آن را اعلام کند، اما تحولات جنگ نشان داد که مدیریت و پایان درگیری صرفاً تابع اراده واشنگتن نخواهد بود.

سخنگوی ارتش هشدار داد: در صورت وقوع تجاوز جدید، جنگ احتمالی آینده می‌تواند به‌مراتب طولانی‌تر از جنگ گذشته باشد و رئیس‌جمهور آمریکا قادر نخواهد بود زمان و شرایط پایان آن را به‌تنهایی تعیین کند. مردم آمریکا و متحدان اروپایی این کشور نیز باید بدانند که ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در تعیین سرنوشت چنین درگیری‌ای نقش اساسی خواهد داشت.

تغییر دکترین دفاعی و ارتقای توان عملیاتی ارتش

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه، تعمیق دفاع بومی و به‌روزرسانی دکترین و تاکتیک‌های نظامی را از دیگر محور‌های مورد تأکید فرمانده معظم کل قوا عنوان کرد و گفت: روند تغییر دکترین جمهوری اسلامی ایران از رویکرد صرفاً تدافعی به سمت رویکرد تهاجمی از گذشته آغاز شده و در جنگ اخیر نیز نمود عملی پیدا کرده است.

وی افزود: نیرو‌های مسلح با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و توسعه فناوری‌های نظامی تلاش کرده‌اند توان پاسخ‌گویی به تهدیدات را متناسب با شرایط جدید افزایش دهند و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

سخنگوی ارتش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره آتش‌بس اظهار داشت: در این مدت، بخشی از تسلیحات نوسازی و تجهیزات جدید به سازمان رزم افزوده شده و فناوری‌ها و تاکتیک‌های تازه‌ای نیز مورد استفاده قرار گرفته است و مجموع این اقدامات موجب شده آمادگی رزمی ارتش و سایر نیرو‌های مسلح نسبت به آغاز جنگ ۴۰روزه افزایش یابد.

وی همچنین تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی را از مؤلفه‌های مهم قدرت نیرو‌های مسلح دانست و گفت: انگیزه دفاع از کشور، در کنار تجهیزات و توانایی‌های عملیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آمادگی رزمی دارد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه در حمایت از نیرو‌های مسلح، گفت: استمرار این اجتماعات که به دویست‌وچهل‌وچهارمین شب نزدیک شده است، موجب افزایش انگیزه، روحیه و احساس مسئولیت نیرو‌های مسلح در برابر ملت شده است.

سخنگوی ارتش همچنین از حمایت‌های دولت و وزارت دفاع در تأمین تجهیزات، منابع مالی و سایر نیاز‌های پشتیبانی نیرو‌های مسلح قدردانی کرد و این پشتیبانی را از عوامل مؤثر در حفظ و ارتقای آمادگی عملیاتی دانست.

آمادگی برای مقابله با تهدیدات هم‌زمان در چند جبهه

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار هماهنگی ارتش، سپاه و سایر نیرو‌های مسلح در صورت وقوع تهدیدات هم‌زمان در چند جبهه، تصریح کرد: هماهنگی عملیاتی و اجرای عملیات مشترک همواره در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار داشته و این هماهنگی در جریان جنگ اخیر نیز برقرار بوده است.

وی با بیان اینکه سطح هماهنگی نیرو‌های مسلح پس از جنگ بیش از پیش تقویت شده است، خاطرنشان کرد: برای مقابله با تهدیدات احتمالی از جبهه‌های مختلف، طرح‌های عملیاتی پیش‌بینی و به یگان‌ها ابلاغ شده و نیرو‌های مستقر در مرز‌های کشور از آمادگی لازم برخوردارند.

سخنگوی ارتش در تشریح بخشی از تجربیات جنگ اخیر گفت: دشمن با تجهیز گروه‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق به دنبال ایجاد جبهه زمینی از مرز‌های غربی کشور بود، اما استقرار یگان‌های نیرو‌های مسلح و اجرای عملیات پیش‌دستانه علیه مواضع این گروه‌ها، مانع تحقق اهداف آنان شد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا، افزود: در جریان این عملیات‌ها، جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش و همچنین ظرفیت‌های موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح، مواضع گروه‌های مورد اشاره را هدف قرار دادند و ابتکار عمل از آنان گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه تجربیات حاصل از جنگ موجب افزایش اعتمادبه‌نفس و آمادگی نیرو‌های مسلح شده است، اظهار کرد: اطمینان می‌دهیم آرایش دفاعی و حضور یگان‌ها در سراسر مرز‌های کشور، ظرفیت لازم برای مقابله با تهدیدات احتمالی از جبهه‌های مختلف را فراهم کرده است.

سخنگوی ارتش در ادامه به موضوع جنگ الکترونیک و مقابله با اختلال در سامانه‌های ارتباطی و راداری پرداخت و گفت: با توجه به تجربیات جنگ اخیر و تأکید فرمانده معظم کل قوا بر معماری اطلاعات نظامی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اقدامات قابل‌توجهی برای تقویت توان جنگ الکترونیک انجام شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: تجهیزات آسیب‌دیده بازسازی و دوباره وارد چرخه عملیاتی شده‌اند و هم‌زمان تجهیزات جدید آفندی، پدافندی و راداری نیز به سازمان رزم افزوده شده و سامانه‌های موجود ارتقا یافته‌اند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات، فناوری‌های جدید، آمادگی عملیاتی و تقویت روحیه و انگیزه کارکنان موجب شده است نیرو‌های مسلح امروز نسبت به گذشته از آمادگی بالاتری برخوردار باشند و برای پاسخ به هرگونه ماجراجویی احتمالی دشمن، توان و اراده لازم را داشته باشند.

منبع: ایسنا