جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند سه‌نفره متشکل از یک مرد و دو زن که با اغفال مسافران با شگردی فریبکارانه با تصاویر خصوصی آنان اخاذی می کردند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالقاسم ابراهیمی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: اعضای این باند با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید، مسافران را شناسایی و با جلب اعتماد آنان، به بهانه همراهی به منزل خود منتقل می‌کردند.

او افزود: متهمان پس از انتقال افراد، با تهیه تصاویر و فیلم‌های خصوصی، ضمن سرقت اموال آنان، با تهدید به انتشار تصاویر اقدام به اخاذی می‌کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به اعتراف متهمان به ۸ فقره سرقت و اخاذی، گفت: هر سه متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

سرهنگ ابراهیمی در پایان از شهروندان خواست؛ از اعتماد بی‌مورد به افراد ناشناس و سوار شدن به خودرو‌های اشخاص فاقد شناخت کافی خودداری کنید. در صورت مواجهه با تهدید و اخاذی، موضوع را از طریق پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، انتشار تصاویر خصوصی
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