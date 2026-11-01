باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس سازمان دانش‌آموزی آموزش و پرورش البرز با تأکید بر اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی در دوران نوجوانی، از برگزاری اردوهای مهارتی و چادری برای تمرین خوداتکایی خبر داد و نقش تشکل‌های دانش‌آموزی را در تقویت مسئولیت‌پذیری و کشف استعداد نسل نوجوان کلیدی دانست.

محسن سلگی در گفت‌وگو با برنامه زنده «رهیافت» رادیو البرز با اشاره به حساسیت دوران نوجوانی در شکل‌گیری شخصیت و آینده افراد اظهار کرد: نوجوانان در این مقطع با تصمیم‌های سرنوشت‌سازی در حوزه‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی مواجه هستند؛ از این رو تقویت مهارت خودآگاهی، مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری درست از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های سازمان دانش‌آموزی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تمرکز این سازمان بر آموزش مهارت‌های زندگی تصریح کرد: اردوهای مهارتی سازمان دانش‌آموزی با حداقل امکانات و به صورت اردوهای چادری برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان در شرایط واقعی، زندگی گروهی، ساخت سرپناه، پخت غذا و مهارت‌های مراقبت از خود در شرایط بحرانی را به صورت عملی تجربه کنند.

هم‌افزایی تشکل‌های دانش‌آموزی در تربیت اجتماعی

رئیس سازمان دانش‌آموزی البرز با تأکید بر نقش سازنده تشکل‌های دانش‌آموزی در تربیت اجتماعی نوجوانان بیان کرد: مجموعه‌هایی نظیر سازمان دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی، هلال احمر و اتحادیه انجمن‌های اسلامی، هر یک متناسب با علایق و استعدادهای دانش‌آموزان، بستر مناسبی را برای فعالیت جمعی و مسئولیت‌پذیری آنان فراهم می‌کنند.

سلگی همچنین کشف زودهنگام استعدادها را از ضرورت‌های دوره متوسطه اول دانست و افزود: دانش‌آموزان باید از این دوران با مشاغل و حرفه‌های مختلف آشنا شوند تا بتوانند بر اساس توانمندی‌های واقعی خود، مسیر آینده تحصیلی و شغلی‌شان را ترسیم کنند.

تخصصی‌تر شدن فرآیند هدایت تحصیلی

وی در خصوص فرآیند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: در حال حاضر آزمون‌های توانایی و رغبت در کنار سایر شاخص‌های ارزیابی، به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا رشته‌ای را انتخاب کنند که بیشترین تناسب را با استعداد و علاقه شخصی آن‌ها دارد.

رئیس سازمان دانش‌آموزی البرز در پایان با اشاره به نقش مکمل خانواده‌ها و مدارس در شکل‌گیری شخصیت نوجوانان گفت: سپردن مسئولیت‌های متناسب با سن به دانش‌آموزان، علاوه بر افزایش اعتمادبه‌نفس آن‌ها، زمینه حضور پویاتر و مؤثرترشان را در جامعه فراهم می‌سازد.