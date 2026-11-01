باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد تنظیم بازار نرخ گندم ماکارونی را با افزایش حدود ۲.۵ برابری از ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان به ۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش داد؛ شرکت بازرگانی دولتی از ابتدای آبان این نرخ را مبنای عرضه گندم به کارخانه‌های تولید ماکارونی و واحدهای صنف و صنعت قرار داده است.

نرخ جدید گندم ماکارونی با تصمیم ستاد تنظیم بازار تعیین شده و از ابتدای آبان‌ماه مبنای فروش این محصول از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران شده است.

بر اساس این تصمیم، قیمت هر کیلوگرم گندم ماکارونی از ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ به این ترتیب، بهای این نهاده تولیدی حدود ۱۵۱ درصد افزایش یافته و به حدود ۲.۵ برابر نرخ قبلی رسیده است.

قرار است شرکت بازرگانی دولتی ایران گندم مصرفی ماکارونی را با نرخ جدید در اختیار کارخانه‌های تولیدکننده ماکارونی، نان صنعتی و نان های حجیم و نیمه حجیم قرار دهد.

افزایش نرخ گندم به عنوان اصلی ترین ماده ا‌ولیه تولید ماکارونی، هزینه تمام‌شده تولید این محصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ محصولی که در میان کالاهای سبد کالابرگ الکترونیکی جایگاه ویژه‌ای دارد و از جمله اقلامی است که با آرد تولید می‌شود.