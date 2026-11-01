شرکت بازرگانی دولتی از ابتدای آبان نرخ مبنای عرضه گندم به کارخانه‌های تولید ماکارونی و واحدهای صنف و صنعت را ۶۰ هزار تومان قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد تنظیم بازار نرخ گندم ماکارونی را با افزایش حدود ۲.۵ برابری از ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان به ۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش داد؛  شرکت بازرگانی دولتی از ابتدای آبان این نرخ را مبنای عرضه گندم به کارخانه‌های تولید ماکارونی و واحدهای صنف و صنعت قرار داده است.

نرخ جدید گندم ماکارونی با تصمیم ستاد تنظیم بازار تعیین شده و از ابتدای آبان‌ماه مبنای فروش این محصول از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران شده است.

بر اساس این تصمیم، قیمت هر کیلوگرم گندم ماکارونی از ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ به این ترتیب، بهای این نهاده تولیدی حدود ۱۵۱ درصد افزایش یافته و به حدود ۲.۵ برابر نرخ قبلی رسیده است.

قرار است شرکت بازرگانی دولتی ایران گندم مصرفی  ماکارونی را با نرخ جدید در اختیار کارخانه‌های تولیدکننده ماکارونی، نان صنعتی و نان های حجیم و نیمه حجیم  قرار دهد.

افزایش نرخ گندم به عنوان اصلی ترین ماده ا‌ولیه تولید ماکارونی، هزینه تمام‌شده تولید این محصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ محصولی که در میان کالاهای سبد کالابرگ الکترونیکی جایگاه ویژه‌ای دارد و از جمله اقلامی است که با آرد تولید می‌شود.

برچسب ها: گندم صنف و صنعت ، قیمت گندم
خبرهای مرتبط
قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد
قیمت گذاری دستوری محصولات اساسی معنایی ندارد
واردات گندم در حال انجام است/مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۰ آبان
راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت
تخصیص ۹۲ همت به پروژه‌های مسکن شهر‌های جدید/ افتتاح ۲۰ هزار واحد تا دهه فجر
برق‌رسانی به ۱۰ هزار و ۸۷۹ واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن استان تهران
هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق شفاف‌سازی شد/ ۹۰ درصد مشترکان فقط ۷ تا ۲۲ هزار تومان می‌پردازند
حراج جدید شمش طلای مرکز مبادله ایران سه‌شنبه برگزار می‌شود
مهلت دوماهه گمرکات برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی
بارش در نواحی مرکز و غرب کشور ادامه دارد
واردات کالاهای اساسی در شرایط جنگی تنها ۴ درصد کاهش یافت
خدمات دیجیتال و هوشمندسازی به شهرک‌های صنعتی اضافه شد
آخرین اخبار
هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق شفاف‌سازی شد/ ۹۰ درصد مشترکان فقط ۷ تا ۲۲ هزار تومان می‌پردازند
بارش در نواحی مرکز و غرب کشور ادامه دارد
واردات کالاهای اساسی در شرایط جنگی تنها ۴ درصد کاهش یافت
تخصیص ۹۲ همت به پروژه‌های مسکن شهر‌های جدید/ افتتاح ۲۰ هزار واحد تا دهه فجر
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۰ آبان
راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت
مهلت دوماهه گمرکات برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی
برق‌رسانی به ۱۰ هزار و ۸۷۹ واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن استان تهران
خدمات دیجیتال و هوشمندسازی به شهرک‌های صنعتی اضافه شد
حراج جدید شمش طلای مرکز مبادله ایران سه‌شنبه برگزار می‌شود
«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
ریزش ۱۸۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
تحویل ماهانه ۲۶ هزار واحد مسکونی در نیمه دوم سال
همکاری ایران و سنگاپور در حوزه حلال افزایش می‌یابد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵
پمپ‌های آب کشور به سامانه‌های برق اضطراری مجهز شده‌اند
سهم اصناف از کل مالیات کشور تنها ۵ درصد است/ ۳۵ درصد مالیات از ۷۰۰ مؤدی بزرگ وصول می‌شود
کشف فرار مالیاتی ۷۵ میلیارد تومانی در همدان
رفیع‌زاده: دستورالعمل حقوق بازنشستگان صادر شد
همتی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی می‌شود
تحقق ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی تجدیدپذیر‌ها به رفع سه گلوگاه اصلی وابسته است
در نمایشگاه فارکس دبی ۲۰۲۶ چه بر ای پلنت بروکرز گذشت؟
قیمت گندم ماکارونی تغییر کرد/ قیمت گندم ماکارونی ۶۰ هزار تومان شد
افزایش قیمت سوخت نیروگاهی در قبوض مشترکان برق
دشمن به دنبال تجزیه ایران بود، اما مردم ایستادگی کردند
کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در کشور/ تداوم مدیریت مصرف همچنان ضروری است
خسارت جنگ به صنایع به‌سادگی جبران نمی‌شود/ سرمایه در گردش بنگاه‌ها محدود شد
جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
مدیریت هوشمند فشار شبکه آب در تهران ادامه دارد/ برنامه‌ای برای محدودیت تأمین آب نداریم
۷۸۰ کیلومتر پروژه جدید آزادراهی تعریف شد