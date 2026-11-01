باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرشته فهمیده، خواهر شهیدان محمدحسین و داوود فهمیده، در برنامه‌ تلویزیونی «اینجا البرز» با تشریح ابعاد شخصیتی، فعالیت‌های انقلابی و نحوه حضور برادرش در جبهه‌های حق علیه باطل، از خاطرات مسئولیت‌پذیری خانوادگی و لحظات حماسی شهادت این قهرمان نوجوان روایت کرد.

فرشته فهمیده با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «اینجا البرز»، به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به بازخوانی ابعاد کمترشنیده‌شده‌ای از زندگی شهید محمدحسین فهمیده پرداخت.

از فعالیت‌های انقلابی در قم تا مهاجرت به کرج

وی با اشاره به تولد شهید فهمیده در سال ۱۳۴۶ در شهر قم و در جوار حرم مطهر حضرت معصومه (س) گفت: خانواده ما در سال ۱۳۵۶ به دلیل مشغله کاری پدر به کرج مهاجرت کردند. محمدحسین پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود سن کم، فعالیت‌های انقلابی چشمگیری از جمله پخش اعلامیه‌های حضرت امام خمینی (ره)، توزیع نوارهای سخنرانی و انتشار پیام‌های انقلاب در مساجد و مدارس قم و سپس کرج داشت و با وجود ناآشنایی با محیط جدید، این مسیر را با شجاعت ادامه داد.

«پدر دوم» خانه؛ روایتی از مسئولیت‌پذیری خانوادگی شهید

خواهر شهید فهمیده با تأکید بر اینکه شجاعت و مسئولیت‌پذیری از ویژگی‌های بارز اخلاقی برادرش بود، افزود: محمدحسین هیچ‌گاه خود را پشت دیگران پنهان نمی‌کرد. او در محیط خانه نیز یاور مادر و خواهران بود؛ به طوری که هر شب تکالیف مدرسه ما را بررسی می‌کرد و به دلیل مشغله‌های پدر، با جمله «من را مانند پدر دوم خود بدانید» بسیاری از مسئولیت‌های منزل را بر عهده می‌گرفت تا روحیه مسئولیت‌پذیری را به ما نیز آموزش دهد.

ماجرای حضور در جبهه و اثبات شجاعت به رزمندگان

فهمیده درباره نحوه حضور برادرش در جبهه‌های جنوب و پیوستن به گروه اعزامی از تهران به سرپرستی شهید هاشمیان بیان کرد: به دلیل سن کم، ابتدا اجازه حضور در خط مقدم را به او نمی‌دادند؛ اما محمدحسین برای اثبات توانایی خود، دو نیروی عراقی را به اسارت گرفت، سلاح آن‌ها را برداشت و با پوشیدن لباسشان ثابت کرد که مرد میدان نبرد است. او همواره به رزمندگان روحیه می‌داد که نباید در برابر دشمن ترس به خود راه داد.

روایت لحظات حماسی شهادت

وی با تشریح لحظات شهادت شهید فهمیده گفت: پس از شهادت «محمدرضا شمس» (دوست و همرزم محمدحسین)، او نارنجک‌ها را برداشت تا مانع پیشروی تانک‌های دشمن شود. با وجود اینکه زانوی او هدف گلوله قرار گرفت، اما لحظه‌ای عقب‌نشینی نکرد و خود را به زیر شنی تانک رساند تا با انفجار نارنجک، ماشین جنگی دشمن را متوقف کند؛ اقدامی که باعث توقف تانک و تصور اشتباه نیروهای عراقی مبنی بر رسیدن نیروی کمکی و در نهایت عقب‌نشینی آن‌ها شد.

دیدار با همرزمان پس از ۱۷ سال و بازگشت یادگاری‌ها

خواهر شهیدان فهمیده در پایان با اشاره به تلاش ۱۷ ساله خانواده برای یافتن همرزمان شهید و انتقال کامل سیره او به نسل جوان گفت: سرانجام با پیدا شدن همرزمان، مادر شهید بختیاری با دو قطعه عکس یادگاری و چفیه برادرم به خانه‌مان آمد و با بازگرداندن پیکر مطهر شهید به آغوش خانواده در بهشت زهرا (س)، یاد و خاطره او بار دیگر در خانه‌مان زنده شد.