رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان البرز با اعلام خبر برنامه‌ریزی برای اعزام ۱۰ هزار دانش‌آموز دختر به مناطق عملیاتی جنوب کشور، از اجرای طرح «راهیان پیشرفت» به عنوان گامی مؤثر برای آشنایی نوجوانان با ظرفیت‌های صنعتی و علمی و کمک به هدایت تحصیلی آنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادریوحید جعفری در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو البرز با اشاره به گستره فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی اظهار کرد: این سازمان به عنوان بازوی اجرایی آموزش و پرورش، با هماهنگی مدیران مدارس برای جبران بخشی از کمبودها و ارتقای سطح تربیتی دانش‌آموزان تلاش می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی الگوها و ظرفیت‌های فرهنگی کشور به نسل نوجوان افزود: امروز برنامه‌های فرهنگی ارزشمندی در سطح استان و کشور برگزار می‌شود که انعکاس رسانه‌ای آن‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به نسل جوان دارد.

اعزام ۱۰ هزار دختر دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی البرز در ادامه به مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: میزبانی استان از ۱۳ شهید گمنام، حضور پرشور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان و اعزام ۱۰ هزار دانش‌آموز دختر البرزی به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردوهای راهیان نور، از جمله برنامه‌های محوری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است.

«راهیان پیشرفت»؛ پیوند صنعت، علم و هدایت تحصیلی

جعفری همچنین طرح «راهیان پیشرفت» را یکی از اقدامات کلیدی برای آشنایی ملموس دانش‌آموزان با دستاوردهای علمی و صنعتی کشور دانست و تصریح کرد: در قالب این اردوها، دانش‌آموزان از مجموعه‌های فناور، صنعتی و پارک‌های علم و فناوری بازدید می‌کنند تا از نزدیک با حرفه‌ها و رشته‌های مختلف آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: این بازدیدها و آشنایی با خانه‌های نوآوری تأثیر بسزایی در کشف استعدادها و انتخاب آگاهانه مسیر آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دارد؛ به طوری که بسیاری از نوجوانان پس از لمس دستاوردهای علمی، دیدگاه تازه‌ای نسبت به آینده خود پیدا کرده و حتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی تجدیدنظر می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی البرز در پایان ضمن تشکر از همراهی دستگاه‌های مختلف، بر ضرورت تعامل بیشتر رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برای بازنخش شایسته دستاوردهای دانش‌آموزی و فعالیت‌های تربیتی در استان تأکید کرد.

برچسب ها: اعزام راهیان نور ، راهیان نور
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