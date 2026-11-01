باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - وحید جعفری در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو البرز با اشاره به گستره فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی و ورزشی اظهار کرد: این سازمان به عنوان بازوی اجرایی آموزش و پرورش، با هماهنگی مدیران مدارس برای جبران بخشی از کمبودها و ارتقای سطح تربیتی دانش‌آموزان تلاش می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی الگوها و ظرفیت‌های فرهنگی کشور به نسل نوجوان افزود: امروز برنامه‌های فرهنگی ارزشمندی در سطح استان و کشور برگزار می‌شود که انعکاس رسانه‌ای آن‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به نسل جوان دارد.

اعزام ۱۰ هزار دختر دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی البرز در ادامه به مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: میزبانی استان از ۱۳ شهید گمنام، حضور پرشور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان و اعزام ۱۰ هزار دانش‌آموز دختر البرزی به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب اردوهای راهیان نور، از جمله برنامه‌های محوری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است.

«راهیان پیشرفت»؛ پیوند صنعت، علم و هدایت تحصیلی

جعفری همچنین طرح «راهیان پیشرفت» را یکی از اقدامات کلیدی برای آشنایی ملموس دانش‌آموزان با دستاوردهای علمی و صنعتی کشور دانست و تصریح کرد: در قالب این اردوها، دانش‌آموزان از مجموعه‌های فناور، صنعتی و پارک‌های علم و فناوری بازدید می‌کنند تا از نزدیک با حرفه‌ها و رشته‌های مختلف آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: این بازدیدها و آشنایی با خانه‌های نوآوری تأثیر بسزایی در کشف استعدادها و انتخاب آگاهانه مسیر آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دارد؛ به طوری که بسیاری از نوجوانان پس از لمس دستاوردهای علمی، دیدگاه تازه‌ای نسبت به آینده خود پیدا کرده و حتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی تجدیدنظر می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی البرز در پایان ضمن تشکر از همراهی دستگاه‌های مختلف، بر ضرورت تعامل بیشتر رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برای بازنخش شایسته دستاوردهای دانش‌آموزی و فعالیت‌های تربیتی در استان تأکید کرد.