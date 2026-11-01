رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دو حادثه ۹ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن (CO) شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز غفارفرد رئیس اورژانس استان افزود: در حادثه اول در منطقه «دمچنار» سالارآباد از توابع شهرستان بویراحمد ۶ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند که همگی به‌صورت هوشیار به بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج منتقل شدند.
غفارفرد افزود: در حادثه دوم که ساعت ۲۱:۱۴ رخ داد، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در منطقه «سروک» یاسوج به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که در پی آن، ۳ نفر دچار مسمومیت شدند.
وی ادامه داد: هر سه مصدوم در وضعیت هوشیار به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج انتقال یافتند.

برچسب ها: مسمومیت ، منوکسیدکربن
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مسمومیت ۹ نفر با گاز مونوکسید کربن در کهگیلویه و بویراحمد
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مسمومیت ۹ نفر با گاز مونوکسید کربن در کهگیلویه و بویراحمد