باشگاه خبرنگاران جوان – تأمین نان به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی و روزمره مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با پیش‌بینی زیرساخت‌ها و امکانات جایگزین، شرایطی فراهم شود تا در صورت بروز اختلال در شبکه برق یا تأمین سوخت، چرخه تولید و توزیع نان در شهرستان با وقفه مواجه نشود.

به گفته اعظم تهیدست، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت؛ در حال حاضر از مجموع ۸۸۰ واحد نانوایی دولتی فعال در شهرستان رشت، ۸۶ واحد به امکانات سوخت دوم، ژنراتور برق و کپسول گاز مجهز شده‌اند و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا پایان آبان ماه ۴۳ واحد دیگر نیز به این ظرفیت افزوده خواهند شد. او همچنین با اشاره به وضعیت نانوایی‌های آزادپز رشت افزود: در حال حاضر ۸۰ واحد نانوایی آزادپز در سطح شهرستان فعالیت دارند که برنامه تجهیز ۲۰ واحد از این نانوایی‌ها به سوخت دوم نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت در حاشیه اجرای رزمایش پدافند غیرعامل ویژه نانوایی‌های این شهرستان بر ضرورت استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط اضطراری تأکید و تصریح کرد: مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط موظفند با برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان، آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی بحران فراهم کنند تا در هر وضعیتی، خدمات‌رسانی نانوایی‌ها و تأمین نان موردنیاز شهروندان استمرار داشته باشد و مردم با دغدغه‌ای در این زمینه مواجه نشوند. تهیدست با اشاره به پیگیری سازوکار‌های حمایتی برای ترغیب نانوایان به تجهیز واحد‌های خود تصریح کرد: ارائه تسهیلات و بسته‌های تشویقی از جمله اقداماتی است که برای همراهی بیشتر نانوایان و تسریع در تأمین تجهیزات موردنیاز دنبال می‌شود تا زمینه مشارکت گسترده‌تر واحد‌های نانوایی در این طرح فراهم شود.

رزمایش پدافند غیرعامل ویژه نانوایی‌های رشت با هدف ارزیابی میزان آمادگی این واحد‌ها برای مواجهه با شرایط احتمالی بحران با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و اعضای کارگروه آرد و نان این شهرستان برگزار شد. در جریان این رزمایش، عملکرد تجهیزات پشتیبان تعدادی از نانوایی‌های شهرستان به صورت آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت و نحوه استفاده از سوخت دوم، کپسول گاز و راه‌اندازی ژنراتور‌های برق در شرایط احتمالی قطع برق و اختلال در تأمین سوخت، مورد آزمایش قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت