آسوشیتدپرس اعلام کرد حملات ایران به ۲۶ پایگاه آمریکا در خاورمیانه آسیب گسترده وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی تحلیلی بر اساس بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گفت‌و‌گو با چهار مقام منطقه‌ای اعلام کرد که حملات ایران به ۲۶ پایگاه و محل استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه، به صد‌ها سازه و تأسیسات نظامی آسیب رسانده یا آنها را تخریب کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران در جریان جنگ هشت‌ماهه بیش از ۱۱۵ حمله پهپادی و موشکی را علیه مواضع آمریکا انجام داده است. آسوشیتدپرس می‌گوید این حملات در مراحل اولیه، سامانه‌های راداری و هشدار زودهنگام را هدف قرار داد و سپس به آشیانه هواپیماها، انبارها، تجهیزات ارتباطی و محل استقرار نیرو‌های نظامی گسترش یافت.

طبق این بررسی، پایگاه‌های آمریکا در کویت بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند؛ با این حال، مراکز نظامی این کشور در بحرین، عراق، اردن، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات نیز هدف حملات قرار گرفته‌اند. همچنین بر اساس گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، ۱۵ فروند هواپیمای آمریکایی در پایگاه‌های منطقه‌ای آسیب دیده‌اند.

تصاویر

چهار مقام منطقه‌ای به آسوشیتدپرس گفته‌اند که آمریکا پس از این حملات، بخش قابل توجهی از تجهیزات خود از جمله هواپیماها، سامانه‌های پدافندی و امکانات ارتباطی را از منطقه خارج کرده است.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که محدودیت‌های اعمال‌شده بر انتشار تصاویر ماهواره‌ای و خودداری ارتش آمریکا از ارائه جزئیات خسارات، ارزیابی مستقل ابعاد کامل آسیب‌ها را دشوار کرده است. پنتاگون در واکنش، مدعی شده نیرو‌ها و پایگاه‌های آمریکا از حفاظت کافی برخوردارند.

تصاویر ماهواره‌ای

در همین حال، آسوشیتدپرس با اشاره به احتمال ازسرگیری درگیری‌ها، گزارش داده است که چنین سناریویی می‌تواند خسارات بیشتری به پایگاه‌های آمریکا وارد کند. این در حالی است که تهران نیز هشدار داده است در صورت تداوم تجاوز، پاسخ گسترده‌ای خواهد داد.

گزارش آسوشیتدپرس نشان می‌دهد حملات ایران توانسته است آسیب‌پذیری زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه را آشکار کند؛ موضوعی که می‌تواند در محاسبات واشنگتن درباره تداوم حضور نظامی و احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها مؤثر باشد.

حملات ایران به پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا

تصاویر ماهواره‌ای از خسارات گسترده حملات ایران

حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا

حملات ایران

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: حمله ایران ، پایگاه های آمریکا در کویت
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