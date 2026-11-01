باشگاه خبرنگاران جوان - با درخشش در ترکیب تیم فوتبال استقلال یاسر آسانی به اردوی تیم ملی آلبانی دعوت می شود.

با وجود عملکرد مطلوب آسانی در ترکیب استقلال، این بازیکن در فهرست آخرین اردوی آلبانی قرار نگرفت؛ موضوعی که با توجه به نمایش‌های او در رقابت‌های باشگاهی، تا حدودی دور از انتظار بود. با این حال، به نظر می‌رسد شرایط برای بازگشت این بازیکن به جمع ملی‌پوشان کشورش فراهم شده است.

در همین رابطه، اروین باکو، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی شبکه «Euronews Albania»، از احتمال بازگشت آسانی به تیم ملی این کشور خبر داده و اعلام کرده است که تصمیم برای دعوت دوباره از این بازیکن گرفته شده است.