قیمت سوخت نیروگاهی در قبوض مشترکان از ابتدای آبان ماه افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با افزایش نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها، هزینه برق مشترکان نیز از ابتدای آبان‌ماه با تغییراتی همراه شده است؛ به‌طوری‌که هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود و میزان افزایش پرداختی مشترکان به سطح مصرف آنها بستگی دارد.

احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق در خصوص افزایش قیمت برق گفت: در پی افزایش نرخ سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها و اعلام نرخ گواهی سوخت از سوی وزارت نفت، سقف قیمت برق در بازار عمده‌فروشی از ابتدای آبان‌ماه افزایش یافته است.

وی افزود: مطابق شیوه‌نامه اجرایی مواد ۸ و ۹ برنامه موضوع ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو و سازمان برنامه و بودجه، میزان اعمال نرخ سوخت در قبوض مشترکان را تعیین کرده است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: نرخ سوخت قابل اعمال در قبوض برق، به تفکیک مصارف خانگی، صنعتی، عمومی، تجاری و کشاورزی و با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی تعیین شده و از ابتدای آبان‌ماه ملاک عمل قرار گرفته است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به نحوه محاسبه هزینه سوخت نیروگاهی برای مشترکان خانگی گفت: نرخ سوخت برای مصارف تا الگوی مصرف، تا ۱.۵ برابر الگو، تا ۲.۵ برابر الگو و مصارف بیشتر از آن به‌صورت پلکانی تعیین شده است تا میزان تأثیر افزایش قیمت بر مشترکان، متناسب با میزان مصرف آنها باشد.

وی افزود: مشترکان خانگی که مصرف برق آنها در محدوده الگو قرار دارد، با کمترین میزان افزایش هزینه مواجه می‌شوند. همچنین در تعیین نرخ‌ها، شرایط مناطق گرمسیری و تفاوت میزان مصرف برق در این مناطق با مناطق عادی لحاظ شده است. ذبیح‌زاده تصریح کرد: مشترکان کم‌برخوردار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی معاف هستند.

توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت

وی با اشاره به محل هزینه‌کرد منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت نیروگاهی اظهار کرد: این منابع برای پرداخت هزینه حمل سوخت به نیروگاه‌ها، توسعه بخش بخار نیروگاه‌های گازی و تبدیل آنها به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و همچنین افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود استفاده می‌شود.

سخنگوی صنعت برق افزود: توسعه بخش بخار نیروگاه‌های گازی، بدون نیاز به مصرف سوخت بیشتر، ظرفیت تولید برق کشور را افزایش می‌دهد و به بهبود بهره‌وری نیروگاه‌ها کمک می‌کند.

تأمین برق صنایع در زمستان به وضعیت سوخت نیروگاه‌ها بستگی دارد

ذبیح‌زاده درباره محدودیت برق صنایع در زمستان امسال گفت: با وجود آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید برق صنایع در جنگ تحمیلی، در دوره گرم سال ۱۴۰۵ تلاش شد تأمین برق صنایع افزایش یابد تا امکان رشد تولید فراهم شود، همچنین در چهار ماه گرم امسال، برق تحویلی به صنایع ۱۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه ظرفیت تولید برق کشور در زمستان به‌مراتب بیشتر از نیاز مصرف است، افزود: در صورت تأمین مناسب سوخت نیروگاه‌ها، محدودیتی برای تأمین برق صنایع وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تأمین گاز در جنگ و ناترازی عرضه و تقاضای گاز در دوره سرد سال تصریح کرد: در صورت محدودیت تأمین گاز نیروگاه‌ها یا کاهش ذخایر سوخت مایع به سطوح هشدار و اضطرار، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در گروه‌های مختلف مشترکان برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ذبیح‌زاده در پایان تأکید کرد: وزارت نیرو با شتاب‌بخشی به توسعه بخش بخار نیروگاه‌های گازی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تعریف ۶۰ اقدام عملیاتی برای عبور از زمستان امسال، که شرایط ویژه‌ای نسبت به سال‌های گذشته دارد، در تلاش است آثار محدودیت سوخت بر تأمین برق صنایع را کاهش دهد.

منبع: تسنیم