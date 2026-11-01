«سهمی برای سقف امن»؛ دعوت از مردم البرز برای حمایت از ۱۱ هزار مستأجر تحت پوشش کمیته امداد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، با اشاره به اهمیت تأمین مسکن و هزینه‌های مربوط به آن برای خانواده‌های تحت حمایت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار مستأجر تحت حمایت کمیته امداد استان البرز قرار دارند که تأمین هزینه اجاره‌بهای مسکن، یکی از دغدغه‌های مهم این خانواده‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مسکن امن، یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانواده‌ها و زمینه‌ساز آرامش و ثبات زندگی است، افزود: در همین راستا پویش مردمی «سهمی برای سقف امن» با هدف جلب مشارکت خیرین، نیکوکاران و عموم مردم برای کمک به تأمین اجاره مسکن خانواده‌های نیازمند اجرا می‌شود.

البرزی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت ایتام، سالمندان و زنان سرپرست خانوار خاطرنشان کرد: هر یک از ما می‌توانیم متناسب با توان و بضاعت خود، سهمی در تأمین اجاره‌بهای مسکن این خانواده‌ها داشته باشیم؛ گاهی همراهی‌های کوچک و مشارکت‌های جمعی می‌تواند از نگرانی یک خانواده برای حفظ سرپناه خود بکاهد و سقفی امن برای آنان فراهم کند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز از مردم نیکوکار و خیرین دعوت کرد با پیوستن به پویش «سهمی برای سقف امن»، در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند و اجازه ندهند مشکلات اقتصادی، آرامش و امنیت سکونت خانواده‌های نیازمند را تحت تأثیر قرار دهد.

خیران و نیکوکاران با استفاده از دو روش، شماره گیری کد دستوری #۸*۰۲۶*۸۸۷۷* و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ در این پویش مشارکت داشته باشند.