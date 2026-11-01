مقام‌های اسرائیلی از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۹۵۰۰ اخطاریه تخریب یا توقف ساخت‌وساز برای املاک فلسطینی صادر کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرد مقام‌های رژیم صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون ۹۵۱۸ اخطاریه تخریب یا توقف ساخت‌وساز علیه املاک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی صادر کرده‌اند.

این کمیسیون در گزارشی اعلام کرد ۹۱۷۴ اخطاریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ و ۳۴۴ مورد دیگر در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ صادر شده است.

بر اساس این گزارش، این اخطاریه‌ها مانع ساخت‌وساز شده و املاک فلسطینیان را در معرض خطر تخریب قرار داده‌اند؛ موضوعی که زندگی خانواده‌ها را مختل کرده و توان جوامع محلی برای ساخت مسکن، گسترش خدمات و تأمین معیشت را محدود کرده است.

این آمار بر اساس پرونده‌های ثبت‌شده از سوی کمیسیون و سازمان‌های حقوقی همکار آن، از جمله مرکز کمک‌های حقوقی و حقوق بشر قدس و انجمن سن ایو تهیه شده و لزوماً همه اخطاریه‌های صادرشده از سوی مقام‌های اسرائیلی را دربرنمی‌گیرد.

شهر الخلیل با ۲۶۹۷ اخطاریه در صدر مناطق قرار دارد. پس از آن، بیت‌لحم با ۱۳۱۰، رام‌الله و البیره با ۱۱۱۸ و قدس با ۹۲۹ اخطاریه قرار گرفته‌اند.

تعداد سالانه این اخطاریه‌ها در سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید و به ۱۳۳۳ مورد افزایش یافت؛ این رقم در سال ۲۰۱۵، ۷۰۱ مورد بود.

بر اساس داده‌های جداگانه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در همین بازه زمانی نزدیک به ۱۲ هزار سازه تخریب شده که ۱۶۹۸ مورد از آنها با کمک مالی اهداکنندگان ساخته شده بودند.

این تخریب‌ها به آوارگی بیش از ۱۸ هزار فلسطینی و آسیب‌دیدن حدود ۸۴۳ هزار نفر دیگر منجر شده است.

دفتر سازمان ملل تخریب‌هایی را ثبت می‌کند که به دلایلی از جمله نداشتن مجوز ساخت صادرشده از سوی اسرائیل، اقدامات تنبیهی یا عملیات نظامی انجام می‌شوند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کرانه باختری ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
هفتم اکتبر، حریدی‌ها و بحران معیشت: محور‌های انتخابات اسرائیل
رایزنی السیسی و گوترش درباره غزه، برنامه هسته‌ای ایران وامنیت تنگه هرمز
هشدار حماس درباره کوچ اجباری فلسطینیان در الخلیل
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تجمع مخالفان نتانیاهو در تل‌آویو برای تشکیل کابینه با مشارکت احزاب عرب
لفاظی تازه ترامپ علیه ایران پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی
درگیری نیرو‌های پلیس با معترضان در تظاهرات سراسری فرانسه
شکایت ترامپ از روزنامه وال‌استریت ژورنال در ارتباط با اپستین رد شد
گفت‌و‌گوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو
بازداشت بیش از صد نفر از حامیان فلسطین در تظاهرات دیروز لندن
کره شمالی کلاهک خوشه‌ای موشک بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرد
تیراندازی در آلاباما یک کشته و چند زخمی بر جا گذاشت
آکسیوس: ترامپ در پی تحقیر انتخاباتی، احتمالا آتش جنگ ایران را شعله‌ور کند
تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی برای اتصال مواضع نظامی در جنوب لبنان
آخرین اخبار
فیدان: جامعه جهانی خواهان حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات تهران و واشنگتن است
موساد و گزینه «پیجرها» علیه ایران
هشدار شرکت‌های ذخیره‌سازی گاز آلمان درباره کاهش بی‌سابقه ذخایر
تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی برای اتصال مواضع نظامی در جنوب لبنان
آکسیوس: ترامپ در پی تحقیر انتخاباتی، احتمالا آتش جنگ ایران را شعله‌ور کند
لفاظی تازه ترامپ علیه ایران پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی
گفت‌و‌گوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو
تیراندازی در آلاباما یک کشته و چند زخمی بر جا گذاشت
کره شمالی کلاهک خوشه‌ای موشک بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرد
شکایت ترامپ از روزنامه وال‌استریت ژورنال در ارتباط با اپستین رد شد
بازداشت بیش از صد نفر از حامیان فلسطین در تظاهرات دیروز لندن
تجمع مخالفان نتانیاهو در تل‌آویو برای تشکیل کابینه با مشارکت احزاب عرب
درگیری نیرو‌های پلیس با معترضان در تظاهرات سراسری فرانسه
روبیو: ترامپ هنوز درباره ازسرگیری جنگ علیه ایران تصمیم نگرفته است
توافق ترکیه و اوکراین برای ایجاد کریدور جدید غلات در دریای سیاه
ترامپ: به توافق صلح میان روسیه و اوکراین نزدیک شده‌ایم
رویترز: مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوحه با هیئت قطری گفت‌و‌گو کردند
معترضان فرانسوی خواستار مسدود کردن ورودی دانشگاه‌ها و مدارس شدند
گاردین: چگونه لولا با تغییر راهبرد در فضای مجازی پیروز انتخابات برزیل شد؟
فرانسه و آلمان در آستانه موج جدید اعتراضات؛ ۷۰ هزار نیروی پلیس در فرانسه مستقر شد
زلنسکی وارد استانبول شد
رایزنی وزرای خارجه قطر و کویت درباره کاهش تنش‌های منطقه‌ای
تیراندازی در فروشگاهی در کالیفرنیا یک کشته و ۶ زخمی بر جا گذاشت
برنامه دولت ترامپ برای اخراج پناهجویان افغانستانی به پاکستان
هشدار وزیر خارجه مصر درباره پیامدهای تشدید تنش‌ها
درگیری مسلحانه در مرز اردن و سوریه
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وال‌استریت ژورنال: حملات ایران میلیارد‌ها دلار به پایگاه‌های آمریکا خسارت وارد کرد
هشدار امام جمعه بغداد نسبت به قطع روابط بغداد و تهران
رئیس‌جمهور لهستان خواستار نشست اضطراری درباره تنش‌های سیاسی شد