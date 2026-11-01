باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرد مقام‌های رژیم صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون ۹۵۱۸ اخطاریه تخریب یا توقف ساخت‌وساز علیه املاک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی صادر کرده‌اند.

این کمیسیون در گزارشی اعلام کرد ۹۱۷۴ اخطاریه در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ و ۳۴۴ مورد دیگر در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ صادر شده است.

بر اساس این گزارش، این اخطاریه‌ها مانع ساخت‌وساز شده و املاک فلسطینیان را در معرض خطر تخریب قرار داده‌اند؛ موضوعی که زندگی خانواده‌ها را مختل کرده و توان جوامع محلی برای ساخت مسکن، گسترش خدمات و تأمین معیشت را محدود کرده است.

این آمار بر اساس پرونده‌های ثبت‌شده از سوی کمیسیون و سازمان‌های حقوقی همکار آن، از جمله مرکز کمک‌های حقوقی و حقوق بشر قدس و انجمن سن ایو تهیه شده و لزوماً همه اخطاریه‌های صادرشده از سوی مقام‌های اسرائیلی را دربرنمی‌گیرد.

شهر الخلیل با ۲۶۹۷ اخطاریه در صدر مناطق قرار دارد. پس از آن، بیت‌لحم با ۱۳۱۰، رام‌الله و البیره با ۱۱۱۸ و قدس با ۹۲۹ اخطاریه قرار گرفته‌اند.

تعداد سالانه این اخطاریه‌ها در سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید و به ۱۳۳۳ مورد افزایش یافت؛ این رقم در سال ۲۰۱۵، ۷۰۱ مورد بود.

بر اساس داده‌های جداگانه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در همین بازه زمانی نزدیک به ۱۲ هزار سازه تخریب شده که ۱۶۹۸ مورد از آنها با کمک مالی اهداکنندگان ساخته شده بودند.

این تخریب‌ها به آوارگی بیش از ۱۸ هزار فلسطینی و آسیب‌دیدن حدود ۸۴۳ هزار نفر دیگر منجر شده است.

دفتر سازمان ملل تخریب‌هایی را ثبت می‌کند که به دلایلی از جمله نداشتن مجوز ساخت صادرشده از سوی اسرائیل، اقدامات تنبیهی یا عملیات نظامی انجام می‌شوند.

منبع: آناتولی