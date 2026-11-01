متخصصان تغذیه در مورد زیان‌های مصرف سیر با معده خالی هشدار می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- اولگ گلادیشف، متخصص تغذیه روس، توضیح داده است که عادت مصرف سیر با معده خالی می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در دستگاه گوارش شود.

به گفته او، برخی افراد تلاش می‌کنند کمبود ویتامین‌های بدن خود را با مصرف مقادیر زیادی سیر — که اغلب با معده خالی انجام می‌شود — جبران کنند؛ اما این کار می‌تواند به مشکلات گوارشی بینجامد.

گلادیشف اظهار داشت: «برخی افراد برای جبران کمبود ویتامین C سیر می‌خورند؛ با این حال، این کار می‌تواند باعث مشکلات گوارشی آزاردهنده‌ای شود، به‌ویژه زمانی که با معده خالی مصرف شود.»

این متخصص به خطرات احتمالی برای افرادی که از پیش دچار بیماری‌های گوارشی هستند اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این باور رایج که سیر منبع ویتامین C است، مصرف بیش‌ازحد آن را توجیه نمی‌کند.

او توضیح داد که اگرچه سیر سرشار از ویتامین‌های B و C و همچنین منگنز، سلنیوم، مس، فسفر و روی است، اما طعم بسیار تند و قوی آن باعث می‌شود مصرف مقدار کافی از آن برای تأمین نیاز‌های بدن به این مواد مغذی ضروری، دشوار باشد.

علاوه بر این، گلادیشف افزود که سیر موجب تحریک ترشح اسید معده می‌شود و می‌تواند دیواره روده کوچک و بزرگ را تحریک کند که این امر ممکن است به نفخ و درد منجر شود. بنابراین، کسانی که از اختلالات یا بیماری‌های گوارشی رنج می‌برند، باید در مصرف آن احتیاط کنند.

او بر اهمیت مشورت با یک متخصص پزشکی پیش از مصرف هرگونه ماده غذایی یا محصولی که ممکن است اثر تحریکی قابل‌توجهی بر دستگاه گوارش داشته باشد، تأکید کرد.

منبع: تاس 

برچسب ها: مصرف سیر ، سیر ، معده خالی ، اسید معده ، مشکلات گوارشی
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