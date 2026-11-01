در نمایشگاه فارکس دبی ۲۰۲۶ چه بر ای پلنت بروکرز گذشت؟

نمایشگاه‌های بین‌المللی فارکس فقط محلی برای معرفی بروکر‌ها و خدمات معاملاتی نیستند. این رویداد‌ها فرصتی ایجاد می‌کنند تا شرکت‌های فعال در بازار‌های مالی، ارائه‌دهندگان فناوری، معامله‌گران و شرکای تجاری در یک فضای مشترک درباره آینده صنعت گفت‌و‌گو کنند.

برای کاربران نیز چنین رویداد‌هایی اهمیت دارند؛ زیرا می‌توانند با فعالیت‌های یک بروکر خارج از فضای وب‌سایت و تبلیغات آنلاین آشنا شوند و شناخت بیشتری از ارتباطات صنعتی، خدمات و برنامه‌های توسعه آن به دست آورند.

در سال ۲۰۲۶،‌ای پلنت بروکرز (ePlanet Brokers) یکی از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه فارکس دبی بود. حضور در غرفه اختصاصی، دریافت جایزه بهترین بروکر ۲۰۲۶، گفت‌و‌گو‌های تخصصی با فعالان صنعت و بررسی آینده فعالیت IB‌ها از مهم‌ترین اتفاقات این رویداد برای این برند بودند.

اما این فعالیت‌ها چه اهمیتی دارند و چه دستاوردی می‌توانند برای کاربران و معامله‌گران داشته باشند؟

نمایشگاه فارکس دبی چه نقشی در صنعت مالی دارد؟

نمایشگاه Forex Expo Dubai ۲۰۲۶ در روز‌های ۲۲ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شد. این رویداد میزبان بروکرها، شرکت‌های فین‌تک، ارائه‌دهندگان زیرساخت معاملاتی، معامله‌گران، تحلیلگران و فعالان حوزه همکاری‌های تجاری بود.



اهمیت چنین نمایشگاه‌هایی در گردهم‌آوردن بخش‌های مختلف صنعت است. یک بروکر برای ارائه خدمات معاملاتی به زیرساخت‌های فنی، ارتباط با ارائه‌دهندگان خدمات، فناوری‌های جدید و شبکه‌ای از شرکای تجاری نیاز دارد.



نمایشگاه‌ها فرصتی برای شناخت راهکار‌های تازه، بررسی نیاز‌های مشتریان و توسعه این ارتباطات فراهم می‌کنند.

برای مثال، گفت‌و‌گو با شرکت‌های فناوری می‌تواند به شناخت ابزار‌های جدید معاملاتی کمک کند. ارتباط با IB‌ها نیز می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره انتظارات معامله‌گران در بازار‌های مختلف در اختیار بروکر قرار دهد.

البته حضور در یک نمایشگاه به‌تنهایی تضمینی برای کیفیت خدمات یا اعتبار مالی شرکت نیست، اما می‌تواند بخشی از فعالیت حرفه‌ای و ارتباطات صنعتی آن را نشان دهد.

حضور‌ای پلنت بروکرز در نمایشگاه فارکس دبی ۲۰۲۶‌ای پلنت بروکرز با غرفه شماره ۰۶ در نمایشگاه حضور داشت و طی دو روز با معامله‌گران، پارتنر‌ها و فعالان صنعت مالی دیدار کرد.

این حضور فرصتی برای معرفی خدمات، گفت‌و‌گو درباره نیاز‌های بازار و توسعه ارتباطات تجاری بود. همچنین به نمایندگان شرکت امکان داد تا بازخورد‌های مستقیم فعالان صنعت را درباره فناوری، شرایط معاملاتی و انتظارات کاربران دریافت کنند.

بخشی از ارتباطات بروکر‌ها با مشتریان و شرکای تجاری معمولاً از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام می‌شود. نمایشگاه دبی این فرصت را فراهم کرد که این ارتباطات در فضایی حضوری ادامه پیدا کنند.

اما دستاورد چنین حضوری برای کاربر چیست؟

یکی از مزیت‌های بالقوه این تعاملات، شناخت دقیق‌تر نیاز‌های معامله‌گران است. وقتی یک بروکر با کاربران، IB‌ها و ارائه‌دهندگان فناوری ارتباط مستقیم برقرار می‌کند، فرصت بیشتری برای شناسایی مشکلات و بررسی راهکار‌های بهبود تجربه مشتری خواهد داشت. البته تبدیل این ارتباطات به خدمات بهتر، به اقدامات اجرایی شرکت پس از نمایشگاه بستگی دارد.

یکی از اتفاقات مهم نمایشگاه برای‌ای پلنت بروکرز در روز نخست، یعنی ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ رقم خورد. این شرکت در جریان نمایشگاه فارکس دبی موفق به دریافت جایزه Best Broker ۲۰۲۶ شد.

دریافت این عنوان برای یک بروکر از منظر برندسازی و حضور در صنعت اهمیت دارد. جوایز تخصصی می‌توانند به شناخته‌شدن شرکت‌ها در میان فعالان بازار و ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری کمک کنند.

برای‌ای پلنت بروکرز نیز این جایزه یکی از نقاط برجسته حضور در نمایشگاه بود و توجه بیشتری را به فعالیت‌های این برند جلب کرد. بااین‌حال، برای کاربری که در حال بررسی بروکر‌ای پلنت است، باید میان دریافت یک جایزه و ارزیابی مستقل کیفیت خدمات تفاوت قائل شد.

جایزه می‌تواند بخشی از سابقه یک شرکت باشد، اما به‌تنهایی نشان‌دهنده امنیت سرمایه، کیفیت اجرای سفارش‌ها یا قابل‌اعتمادبودن تمام خدمات آن نیست.

کاربران همچنان باید موضوعاتی مانند رگولیشن، ساختار حقوقی، شرایط معاملاتی، فرایند‌های واریز و برداشت و کیفیت پشتیبانی را بررسی کنند.

مصاحبه‌های تخصصی؛ شنیدن دیدگاه فعالان صنعت فارکس

یکی دیگر از بخش‌های مهم فعالیت‌های مرتبط با حضور‌ای پلنت بروکرز در نمایشگاه، ثبت گفت‌و‌گو‌های تخصصی با فعالان صنعت مالی بود.

در این مصاحبه‌ها، موضوعاتی فراتر از تغییرات روزانه قیمت‌ها مطرح شد؛ از فناوری‌های معاملاتی و آموزش گرفته تا مدل‌های همکاری تجاری و تحولات آینده بازار.



اهمیت این گفت‌و‌گو‌ها در دسترسی به تجربه افرادی است که در بخش‌های مختلف صنعت فعالیت می‌کنند. معامله‌گران، تحلیلگران، متخصصان فناوری و مدیران شرکت‌های مالی هرکدام دیدگاه متفاوتی درباره چالش‌ها و فرصت‌های بازار دارند.



برای مخاطبان فارسی‌زبان، دسترسی به چنین محتوایی می‌تواند فرصتی برای شناخت روند‌های بین‌المللی صنعت فارکس باشد.

همچنین مصاحبه‌های تخصصی باعث می‌شوند محتوای یک نمایشگاه دو روزه به همان دو روز محدود نماند. دیدگاه‌ها و تجربه‌های ثبت‌شده می‌توانند پس از پایان رویداد نیز در قالب ویدیو و محتوای آموزشی مورد استفاده قرار گیرند.

این موضوع برای معامله‌گرانی که امکان حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را ندارند، ارزش بیشتری پیدا می‌کند.

آینده IB ها؛ از معرفی مشتری تا ساخت یک کسب‌وکار مستقل

یکی از موضوعات مورد توجه در نمایشگاه، تغییر نقش Introducing Brokers یا IB‌ها در صنعت فارکس بود.

در جلسه‌ای با عنوان The Evolution of the Modern IB درباره تحول مدل فعالیت IB‌ها و ابزار‌هایی که می‌توانند به توسعه کسب‌وکار آنها کمک کنند، گفت‌و‌گو شد.

در مدل سنتی، وظیفه اصلی IB معرفی مشتری به بروکر بود. اما با توسعه فناوری، شبکه‌های اجتماعی و ابزار‌های دیجیتال، نقش بسیاری از IB‌ها گسترده‌تر شده است.

امروزه یک IB می‌تواند علاوه بر جذب مشتری، روی تولید محتوای آموزشی، توسعه برند شخصی، مدیریت کامیونیتی و ایجاد ارتباط بلندمدت با کاربران تمرکز کند.

در این جلسه، موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، اتوماسیون، برندسازی شخصی، آموزش و حفظ مشتریان مورد بحث قرار گرفت.

یکی از چارچوب‌های مطرح‌شده برای فعالیت IB‌های مدرن شامل پنج مرحله بود:

جذب ← آموزش ← تبدیل ← پشتیبانی ← حفظ

این چارچوب نشان می‌دهد که همکاری تجاری پایدار فقط به معرفی اولیه مشتری محدود نمی‌شود و تجربه کاربر پس از ثبت‌نام نیز اهمیت دارد.

برای کاربران، توسعه چنین مدلی می‌تواند به معنای دسترسی بیشتر به محتوای آموزشی، راهنمایی و ارتباط مستمر با مجموعه‌های همکار باشد؛ البته کیفیت این خدمات به عملکرد هر IB و بروکر وابسته است.

برای‌ای پلنت بروکرز نیز مشارکت در چنین گفت‌و‌گو‌هایی فرصتی برای شناخت نیاز‌های شبکه همکاران و بررسی مدل‌های جدید همکاری فراهم کرد.

این اتفاقات چه دستاوردی برای کاربران‌ای پلنت بروکرز دارند؟

اگر فعالیت‌های‌ای پلنت بروکرز در نمایشگاه را کنار هم قرار دهیم، می‌توان سه حوزه اصلی را شناسایی کرد.

نخست، ارتباط مستقیم با صنعت که می‌تواند فرصت‌هایی برای شناخت فناوری‌های جدید و توسعه خدمات فراهم کند.

دوم، افزایش حضور عمومی برند از طریق دریافت جایزه و مشارکت در رویداد‌های تخصصی که امکان بررسی فعالیت‌های شرکت را برای مخاطبان بیشتر می‌کند.

سوم، تبادل دانش و تجربه از طریق مصاحبه‌ها و گفت‌و‌گو‌های تخصصی که می‌تواند به تولید محتوای آموزشی و شناخت بهتر روند‌های بازار کمک کند.

بااین‌حال، دستاورد نهایی برای کاربران زمانی مشخص می‌شود که این فعالیت‌ها به بهبود قابل‌اندازه‌گیری خدمات، زیرساخت‌ها و تجربه معاملاتی منجر شوند.

به همین دلیل، برای ارزیابی یک بروکر بهتر است علاوه بر فعالیت‌های نمایشگاهی، عملکرد عملیاتی آن نیز بررسی شود.

درباره‌ای پلنت بروکرز‌ای پلنت بروکرز (ePlanet Brokers) یک بروکر فعال در بازار‌های مالی بین‌المللی است که دسترسی به ابزار‌های معاملاتی مختلف را از طریق پلتفرم‌هایی مانند MetaTrader ۵ و cTrader فراهم می‌کند.

این مجموعه خدمات پشتیبانی چندزبانه، از جمله پشتیبانی فارسی ارائه می‌دهد و به کاربران فارسی‌زبان خدمات‌رسانی می‌کند.‌ای پلنت بروکرز دارای ساختار حقوقی در کومور و وانواتو است. شرکت ePlanet Brokers LTD با شماره ثبت HY۰۰۹۲۳۰۳۸ در کومور ثبت شده و شرکت Nebula Ventures Ltd با شماره ۷۰۰۸۱۹ در وانواتو، دارای مجوز خدمات مالی از کمیسیون خدمات مالی وانواتو (VFSC) است.

برای بررسی اعتبار یک بروکر، توجه به محدوده مجوزها، نهاد حقوقی طرف قرارداد و شرایط ارائه خدمات اهمیت دارد.