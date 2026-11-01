رئیس‌جمهور در پیامی فرا رسیدن هفتاد و دومین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر را به رئیس‌جمهور، دولت و مردم این کشور تبریک گفت و بر تقویت و گسترش روابط و همکاری‌های ایران و الجزایر تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی خطاب به «عبدالمجید تبون» رئیس‌جمهور الجزایر با تبریک فرا رسیدن هفتاد و دومین سالروز آغاز انقلاب آزادی‌بخش و روز ملی الجزایر تصریح کرد: اطمینان دارم در سایه درایت و اهتمام جناب‌عالی و با تداوم رویکرد فعال و سازنده در حمایت از آرمان‌های عدالت‌خواهانه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بیش از پیش شاهد تقویت و گسترش روابط و همکاری‌ها در راستای مصالح دو ملت بزرگ ایران و الجزایر خواهیم بود.

وی همچنین در این پیام از خداوند متعال، برای رئیس جمهور الجزایر سلامتی و موفقیت و برای مردم مسلمان الجزایر رفاه و بهروزی مسئلت کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، الجزایر
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