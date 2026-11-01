باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت محصول گردو از باغ‌های استان فارس خاتمه یافت و در سال جاری ۱۲ هزار تن گردوی خشک در این استان جمع‌آوری و روانه بازار‌های کشور شد.

او با اعلام این خبر عنوان کرد: استان فارس هفت هزار و ۹۷۹ هکتار باغ گردو دارد و با اختصاص چهار درصد از سطح باغ‌های گردوی کشور، رتبه ششم سطح زیر کشت را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.

این مقام ارشد جهاد کشاورزی بیان کرد: فارس با تولید چهار درصد گردوی کشور، هفتمین استان تولیدکننده این محصول محسوب می‌شود.

به گفته بهجت حقیقی؛ شهرستان‌های بوانات، سپیدان، اقلید، شیراز و مرودشت به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت و تولید گردو را در بین شهرستان‌های استان دارند.

او اظهار کرد: محصول گردو علاوه بر مصرف در شهرستان‌های استان، به استان‌های همجوار و به ویژه استان تهران نیز ارسال می‌شود.

بهجت‌حقیقی کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی، سرمای دیررس بهاره و گرمای بهاره و تابستانه در مرحله گلدهی و میوه نارس را از مخاطرات باغ‌های گردو برشمرد و گفت: در سال‌های اخیر توسعه باغ‌های گردو با استفاده از ارقام مقاوم و همچنین تغییر ارقام محلی با انجام عملیات پیوند سرشاخه‌کاری از ارقام تجاری در دستورکار سازمان جهاد کشاورزی فارس قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد: ایران نیز در زمره تولیدکنندگان عمده گردوی جهان قرار دارد و در سال‌های اخیر جایگاه بالایی در تولید این محصول به خود اختصاص داده است.

گردو به عنوان یکی از مغز‌های خوراکی ارزشمند، سرشار از اسید‌های چرب امگا ۳ و اسید آلفا لینولئیک است که مطالعات علمی نقش آن را در کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی، بهبود عملکرد مغز و تقویت حافظه نشان داده است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس