باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت آموزشی
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عطر زدن، هنری شبیه به موسیقی! + فیلم

جواد رامین عطرساز و مدرس عطرسازی، در برنامه «صبح بخیر» شبکه یک سیما از تکنیک‌های درست عطر زدن برای ماندگاری بیشتر و هماهنگی با تغییر فصل گفت.

باشگاه خبرنگاران - طبق گفته جواد رامین عطرساز و مدرس عطرسازی، عطر‌ها مانند نوت‌های موسیقی هستند؛ پس برای داشتن رایحه‌ای ماندگار و پخش بهتر بو بر روی پوست و لباس، باید هنر صحیح عطر زدن را بیاموزید.

مطالب مرتبط
عطر زدن، هنری شبیه به موسیقی! + فیلم
young journalists club

کشف شگفت انگیز دانشمندان از بوی عطر کلئوپاترا

عطر زدن، هنری شبیه به موسیقی! + فیلم
young journalists club

بهشت کوچک باستانی با عطرناب محمدی کجا است؟

موارد عجیب استفاده از عطر و ادکلن

پربیننده‌ترین‌ها
گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم
۹۷۰

گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم
۸۲۹

ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم
۷۹۱

آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم
۵۵۲

از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم
۵۰۷

هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha