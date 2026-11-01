عطر زدن، هنری شبیه به موسیقی! + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 - \u0637\u0628\u0642 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u062c\u0648\u0627\u062f \u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0639\u0637\u0631\u0633\u0627\u0632 \u0648 \u0645\u062f\u0631\u0633 \u0639\u0637\u0631\u0633\u0627\u0632\u06cc\u060c \u0639\u0637\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u0646\u0648\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u061b \u067e\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0631\u0627\u06cc\u062d\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0648 \u067e\u062e\u0634 \u0628\u0647\u062a\u0631 \u0628\u0648 \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u067e\u0648\u0633\u062a \u0648 \u0644\u0628\u0627\u0633\u060c \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0647\u0646\u0631 \u0635\u062d\u06cc\u062d \u0639\u0637\u0631 \u0632\u062f\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0627\u0645\u0648\u0632\u06cc\u062f.\n