عملیات برداشت ۵ هزار و ۹۳۷ هکتار از اراضی زیر کشت مجدد برنج و رتون در شهرستان ساری تاکنون انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، از تداوم برداشت کشت مجدد برنج و رتون در شالیزار‌های این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات برداشت در مجموع ۵ هزار و ۹۳۷ هکتار از اراضی زیر کشت مجدد برنج و رتون تاکنون  انجام شده است.

او با اشاره به سطح بیش از هشت هزار و ۳۸۰ هکتاری کشت مجدد برنج و رتون در شالیزار‌های ساری، افزود: از این میزان، برداشت کشت مجدد برنج در یک‌هزار و ۲۰۷ هکتار و برداشت رتون در چهار هزار و ۷۳۰ هکتار انجام شده است.

علوی با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت شالیزار‌ها، گفت: کشت مجدد برنج و رتون از روش‌های افزایش بهره‌وری اراضی شالیزاری و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید در فصل زراعی است که می‌تواند در افزایش تولید برنج و بهبود درآمد شالیکاران نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در پایان افزود: روند برداشت در اراضی باقی‌مانده ادامه دارد و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نیز در راستای پیگیری وضعیت مزارع و ارائه توصیه‌های فنی به بهره‌برداران، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

برچسب ها: شالیزارهای مازندران ، برداشت برنج
خبرهای مرتبط
به خوشه نشستن مزارع برنج رتون در سوادکوه شمالی
آغاز برداشت رتون برنج از شالیزار‌های بابل
آغاز برداشت کشت دوم برنج در فریدونکنار؛ پیش‌بینی برداشت ۲۲ هزار تن شلتوک
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمادگی همه‌جانبه برای تأمین پایدار آرد و نان
شکوفایی مهارت در مزارع مازندران
جوجه ریزی بیش از ۳۴ هزار قطعه‌ای مرغ مادر گوشتی در عباس آباد
اولین امتیاز تکنیک برتر در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
آخرین اخبار
اولین امتیاز تکنیک برتر در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
شکوفایی مهارت در مزارع مازندران
جوجه ریزی بیش از ۳۴ هزار قطعه‌ای مرغ مادر گوشتی در عباس آباد
آمادگی همه‌جانبه برای تأمین پایدار آرد و نان
برداشت کشت مجدد برنج و رتون در ساری از مرز ۵ هزار و ۹۰۰ هکتار گذشت
شکار باند سه‌نفره شیطان‌صفت در بهشهر؛ اغفال مسافران با شگردی فریبکارانه و اخاذی با تصاویر خصوصی
ورود سامانه بارشی از عصر فردا به مازندران
چاپ کتب درسی با کاغذ ایرانی؛ احیای دو خط تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران