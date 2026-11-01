عملیات برداشت ۵ هزار و ۹۳۷ هکتار از اراضی زیر کشت مجدد برنج و رتون در شهرستان ساری تاکنون انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، از تداوم برداشت کشت مجدد برنج و رتون در شالیزار‌های این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات برداشت در مجموع ۵ هزار و ۹۳۷ هکتار از اراضی زیر کشت مجدد برنج و رتون تاکنون انجام شده است.

او با اشاره به سطح بیش از هشت هزار و ۳۸۰ هکتاری کشت مجدد برنج و رتون در شالیزار‌های ساری، افزود: از این میزان، برداشت کشت مجدد برنج در یک‌هزار و ۲۰۷ هکتار و برداشت رتون در چهار هزار و ۷۳۰ هکتار انجام شده است.

علوی با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت شالیزار‌ها، گفت: کشت مجدد برنج و رتون از روش‌های افزایش بهره‌وری اراضی شالیزاری و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید در فصل زراعی است که می‌تواند در افزایش تولید برنج و بهبود درآمد شالیکاران نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در پایان افزود: روند برداشت در اراضی باقی‌مانده ادامه دارد و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نیز در راستای پیگیری وضعیت مزارع و ارائه توصیه‌های فنی به بهره‌برداران، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.