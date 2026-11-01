شرکت vivo تبلیغات برای گوشی هوشمند جدید خود را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- گوشی جدید شرکت vivo با بهره‌گیری از باتری بزرگ و فناوری‌های پیشرفته، به رقیبی قدرتمند در بازار موبایل امسال تبدیل شده است.

مدل iQOO Neo12 از طراحی زیبا و بدنه‌ای ساخته‌شده با مواد اولیه باکیفیت بهره می‌برد. این گوشی در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است (دارای استاندارد IP۶۸/IP۶۹) و توسط شیشه‌ای ضد ضربه و ضد خش محافظت می‌شود. همچنین، یک فن خنک‌کننده کوچک در داخل دستگاه تعبیه شده است تا دمای پردازنده را در هنگام استفاده‌های سنگین، در سطح پایداری نگه دارد.

این دستگاه به نمایشگر ۶.۸۳ اینچی AMOLED با وضوح ۱۴۴۰ در ۳۱۶۸ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۸۵ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۵۱۰ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۲۲۰۰ نیت مجهز شده است.

iQOO Neo12 با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری OriginOS 7 عرضه می‌شود. قلب تپنده آن، پردازنده Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ساخته‌شده با فناوری ۳ نانومتری) است که با پردازنده گرافیکی Adreno ۸۴۰ همراه شده است. این محصول در نسخه‌هایی با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت در دسترس خواهد بود.

سیستم دوربین اصلی شامل دو لنز (۵۰ مگاپیکسلی و ۸ مگاپیکسلی) است که یکی از آنها لنز فوق‌عریض (Ultra-wide) می‌باشد و از قابلیت ضبط ویدیو با کیفیت ۸K پشتیبانی می‌کند. دوربین سلفی نیز دارای وضوح ۱۶ مگاپیکسل است. از دیگر امکانات این گوشی می‌توان به درگاه دو سیم‌کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، تراشه NFC، فناوری مادون قرمز (برای کنترل از راه دور دستگاه‌های الکترونیکی) و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره کرد. این دستگاه از یک باتری ۹۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد که از شارژ فوق‌سریع ۱۰۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: گوشی جدید ، گوشی ویوو ، شرکت ویوو ، باتری گوشی
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