در نشست ستاد مردمی هفتمین سالگرد شهید حاج‌قاسم سلیمانی اعلام شد: هفته مقاومت از یازدهم تا ۱۸ دی ماه در کرمان برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ در نشست ستاد مردمی هفتمین سالگرد شهید حاج‌قاسم سلیمانی اعلام شد: هفته مقاومت از یازدهم تا ۱۸ دی ماه در کرمان برگزار خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان دراین نشست مردمی‌بودن را از ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی برشمرد و تصریح کرد: در همین راستا برنامه‌های امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی و فعالیت گروه‌های مردمی خواهد بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود: جریان شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان به کانون وحدت، همدلی و همراهی برای کشور تبدیل شده است.

 

امام جمعه کرمان از ویژگی‌های متفاوت سالگرد امسال گفت و بیان کرد: ۸۰ درصد برنامه‌های امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی برگزار می‌شود.

برچسب ها: سردار سلیمانی ، کرمان
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