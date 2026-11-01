باشگاه خبرنگاران جوان_ در نشست ستاد مردمی هفتمین سالگرد شهید حاج‌قاسم سلیمانی اعلام شد: هفته مقاومت از یازدهم تا ۱۸ دی ماه در کرمان برگزار خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان دراین نشست مردمی‌بودن را از ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی برشمرد و تصریح کرد: در همین راستا برنامه‌های امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی و فعالیت گروه‌های مردمی خواهد بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود: جریان شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان به کانون وحدت، همدلی و همراهی برای کشور تبدیل شده است.

امام جمعه کرمان از ویژگی‌های متفاوت سالگرد امسال گفت و بیان کرد: ۸۰ درصد برنامه‌های امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی برگزار می‌شود.