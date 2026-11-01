شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری ویژه برنامه های روز نوجوان در مصلی نماز جمعه شهر اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان روز نوجوان امروز در مصلی نماز جمعه شهر اصفهان، با برگزاری برنامه‌های ویژه روز نوجوان، حضور پرشور دانش‌آموزان در کنار پرچم‌های ایران، جریانی از شکوه و اقتدار را به تصویر کشید. در این مراسم، تصاویر شهید فهمیده بر روی شال‌های بسیجیِ دانش‌آموزان، یادآور پیوند عمیق میان نسل امروز و قهرمانان دوران دفاع مقدس بود.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

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