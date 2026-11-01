باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین،برای شرکت در نشست گروه ۲۰ که قرار است ماه دسامبر در شهر میامی برگزار شود، دعوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری «UNN»، ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور رئیس جمهور اوکراین در این نشست، گفت که هیچ مانعی برای مشارکت زلنسکی نمی‌بیند.

رئیس‌جمهور آمریکا در این باره اظهار داشت: «بله، با کمال میل. مشکلی نیست.»

ترامپ همچنین مدعی شد که ایالات متحده به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ اوکراین نزدیک شده است.

وی افزود: «فکر می‌کنم برای رسیدن به توافق بسیار نزدیک هستیم؛ چیزی که پیش از این هرگز نگفته بودم. میان دو رهبر نفرت بسیار زیادی وجود داشت، اما فکر می‌کنم شانس بسیار خوبی داریم که بتوانیم این مسئله را حل‌وفصل کنیم.»

نگرانی زلنسکی از تقسیم حوزه‌های نفوذ

در همین حال، خبرگزاری «UNN» اوکراین یادآور شد که ولودیمیر زلنسکی پیش‌تر نسبت به احتمال شکل‌گیری توافقی برای تقسیم مجدد حوزه‌های نفوذ میان آمریکا، چین و روسیه در نتیجه دیدار احتمالی رهبران این کشورها ابراز نگرانی کرده بود.

زلنسکی این احتمال را با کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ مقایسه کرده است؛ نشستی که در آن قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم درباره ترتیبات نظم جهانی پس از جنگ و حوزه‌های نفوذ خود گفت‌وگو کردند.

منبع: خبرگزاری UNN