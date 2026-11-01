باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در نشست خبری که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، ضمن گرامی داشتن فرارسیدن هفته مبارزه با استکبار جهانی و روز ۱۳ آبان گفت: در تاریخ مبارزات ملت‌ها، آنچه ملت عزیز و رشید ایران در مواجهه با نظام سلطه، از دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران پیروزی انقلاب، دفاع مقدس اول، مقاومت در برابر فشارهای همه‌جانبه مستکبران جهان، دفاع مقدس دوم (جنگ ۱۲ روزه) و دفاع مقدس سوم (جنگ ۴۰ روزه رمضان) تاکنون از خود نشان داده، نصابی بلند و ماندگار از ایستادگی یک ملت در برابر فشارها برای حفظ استقلال، نفی سلطه‌پذیری و مقابله با استعمار بوده است.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: مبارزه ملت ایران با نظام سلطه از انقلاب اسلامی آغاز نشده، بلکه انقلاب اسلامی قله پیروزی‌های بلند این ملت در مسیر مبارزه با استعمار و استکبار داخلی و جهانی بوده است. ملت ایران طعم تلخ استعمار، تجاوز و مداخلات آمریکایی‌ها را در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازگرداندن شاه کودتاچی چشیده است؛ کودتایی که زمینه‌ساز استقرار دیکتاتوری، تأسیس و آموزش دستگاه‌های شکنجه‌گر و سرکوب مبارزات گروه‌ها و جریان‌های مختلف ملت ایران در مسیر مبارزه با استبداد داخلی و نظام شاهنشاهی شد.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: زخم‌های عمیقی که به واسطه حضور شاهان فاسد بر پیکره ایران وارد شد، در قالب فقر، فساد و تبعیض حاکم بر کشور و غارت منابع ملی توسط بیگانگان نمایان بود. آمریکا به‌عنوان عامل و حامی اصلی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نقش مهمی در این روند داشت. این مداخله با پذیرش شاه پس از فرار او از ایران در سال ۱۳۵۷ و پناه دادن به وی در آمریکا، ابعاد دیگری پیدا کرد.

وی تصریح کرد: دانشجویان انقلابی در اعتراض به پناه دادن آمریکا به شاه، که از نگاه آنان نماد ظلم و غارت منابع کشور بود، به سیاست دولت آمریکا اعتراض کردند. در پی تداوم حمایت آمریکا از شاه، دانشجویان انقلابی لانه جاسوسی این کشور را در ایران تسخیر کردند. اسنادی که پس از این رویداد منتشر شد، نشان داد سفارت آمریکا در پوشش فعالیت‌های دیپلماتیک، به اقداماتی همچون جذب جاسوس، طراحی کودتا، برنامه‌ریزی برای تجزیه‌طلبی و مداخلات گوناگون با هدف آسیب زدن به منافع ملت ایران و صرف هزینه برای پیشبرد این اهداف مشغول بوده است.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: اقدام دانشجویان انقلابی در تسخیر لانه جاسوسی، رویدادی مهم در تاریخ معاصر جهان بود که به شکسته شدن ابهت پوشالی آمریکا در نگاه ملت‌ها انجامید. دانشجویان در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نشان دادند که ملت ایران اجازه نخواهد داد آمریکا در قالب کودتا یا هر عنوان دیگری، بار دیگر برای مداخله و منحرف کردن مسیر حرکت ملت ایران به کشور بازگردد. این اقدام در واقع پاسخی به مجموعه جنایات و مداخلات ۲۵ ساله آمریکا در ایران بود.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: پس از آن نیز ابعاد دیگری از مداخلات آمریکا آشکار شد؛ از جمله تلاش برای تضعیف انقلاب اسلامی، حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب و جریان‌هایی که در پی تجزیه ایران بودند و پشتیبانی از صدام در جنگ هشت‌ساله با حمایت‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی در مجامع بین‌المللی. این اقدامات بخشی از آن چیزی بود که از نگاه جمهوری اسلامی ایران، پروژه آمریکا برای بازگشت به ایران، تسلط بر کشور و غارت منابع آن محسوب می‌شد.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: این رویدادهای تاریخی در یک سو و آنچه در دو جنگ اخیر، طی سال ۱۴۰۴ و در فاصله یک سال منتهی به ۱۳ آبان رخ داد، در سوی دیگر، دو بخش از کارنامه ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه، مداخلات آمریکا و اقدامات این کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، این تحولات تصویری از عملکرد نظام غرب، به‌ویژه آمریکا، در تقابل با ملت ایران ارائه کرد.

وی تصریح کرد: تحولات اخیر، ادعاهای مطرح‌شده درباره حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق جنگ و مخاصمات، فلسفه اخلاق، اخلاق غربی و بسیاری از مبانی تمدن لیبرال‌دموکراسی را با پرسش‌های جدی مواجه کرد. کشورهای غربی به سردمداری آمریکا، همواره با طرح این ادعاها سایر ملت‌ها را مورد قضاوت قرار داده و خود را متولی حقوق بشر در جهان معرفی کرده‌اند. آمریکا همچنین گزارش‌های سالانه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر می‌کند؛ اما حوادث این دو جنگ، از نگاه گوینده، نشان داد که میان این ادعاها و عملکرد عملی این کشورها فاصله قابل‌توجهی وجود دارد.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: هرچند پیش از این نیز در جریان تحولات غزه و در برابر دیدگان افکار عمومی جهان، تناقض میان ادعاهای حقوق بشری کشورهای غربی آشکار شده بود، اما آنچه در دو جنگ اخیر اتفاق افتاد، ابعاد دیگری از این تناقض را نمایان کرد. در جنگ ۱۲ روزه، حمله به کشورمان در میانه مذاکرات صورت گرفت و طی آن، شماری از فرزندان این ملت، از جمله دانش‌آموزان، فرماندهان، دانشمندان، مسئولان و نمایندگان کشور به شهادت رسیدند. همچنین رهبر انقلاب اسلامی در جریان این حمله به شهادت رسید.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: حمله به ایران در حین مذاکرات با آمریکا نشان داد که با قدرتی مواجه هستیم که به باور ما، خود را ملزم به رعایت مرزهای حقوقی، اخلاقی و سیاسی نمی‌داند و هر زمان فرصت را برای ضربه زدن به ملت ایران مناسب ببیند، از آسیب رساندن به کشور دریغ نمی‌کند.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: ۱۳ آبان امسال با ۱۳ آبان سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. در سال‌های گذشته، این روز یادآور مبارزه‌ای مستمر با نظام سلطه بود که یکی از نقاط اوج آن، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران به شمار می‌رفت؛ اما ۱۳ آبان امسال در شرایطی فرامی‌رسد که ملت سرافراز ایران، عزیزترین سرمایه‌های خود، از جمله رهبر انقلاب و بهترین فرزندان این سرزمین را در مسیر ایستادگی در برابر ظلم، مقابله با اراده مستکبران برای بلعیدن کشور و عقب راندن آنان تقدیم کرده است. این روز یادآور هزینه‌هایی است که ملت ایران برای حفظ استقلال، عزت و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی پرداخته است.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: ۱۳ آبان امسال در شرایطی فرامی‌رسد که یاد بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز شهید، به‌ویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، در دل‌های ما زنده است و غم و داغ شهادت این عزیزان همچنان بر قلب ملت ایران سنگینی می‌کند. همچنین بیش از ۳۰ معلم و بیش از ۳۰۰ دانشجو در جریان حوادث اخیر به شهادت رسیده‌اند.

مقاومت مردم ایران به الگویی برای دنیا تبدیل شده است

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: هفته گذشته سفری به میناب داشتم و یکی از والدین شهدای عزیز این منطقه، که پدر و مادر دو شهید هستند، هدیه‌ای به من دادند تا به تهران بیاورم. این هدیه، قطعاتی از لباس مدرسه دختران دانش‌آموز شهید مینابی بود؛ سوغاتی دردناک و در عین حال معنادار که همواره یادآور مظلومیت این دانش‌آموزان و جنایتی است که در حق آنان صورت گرفت.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: ۱۳ آبان امسال در شرایطی برگزار می‌شود که ملت ایران در میانه مبارزه با نظام سلطه و در برابر جنایتکارترین و مدعی‌ترین جریان‌های مدعی حقوق بشر قرار دارد؛ جریانی که در آمریکا کودک‌آزاری و در فلسطین اشغالی و غزه کودک‌کشی در کارنامه آن دیده می‌شود. حوادث اخیر در ایران نیز نشان داد که این رفتارها از ویژگی‌های همیشگی نظام‌های سلطه‌گر بوده و ملت ایران باید با آگاهی و ایستادگی در برابر آن‌ها مقاومت کند.

وی تصریح کرد: ملت ایران در سال جاری، در فضای ایستادگی و حماسه، افتخارات بزرگی را رقم زده است. مقاومت ملت ایران در جریان جنگ اخیر، به الگویی قابل‌توجه در سطح جهان تبدیل شده و موضوعاتی همچون افول امپراتوری آمریکا، شکسته شدن هیمنه نظامی و سیاسی این کشور و الهام‌بخشی به ملت‌های جهان در مسیر آزادی‌خواهی، به مباحث روز تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: امروز حتی برخی از کشورهایی که از متحدان و کشورهای هم‌پیمان آمریکا به شمار می‌روند، با الهام از ایستادگی ملت ایران، در حال بازنگری در حقوق و مناسبات خود با آمریکا هستند. این تحولات می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید در روابط بین‌الملل، معادلات سیاسی جهان و آینده منطقه آسیای جنوب غربی باشد.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: امسال در شرایطی به روز ۱۳ آبان می‌رسیم که همچنان در صحنه جنگ و در معرض آسیب‌ها و تهدیدهای آمریکا قرار داریم. ایستادگی در این روز، بیانگر حقیقت ملت ایران در مبارزه با استکبار جهانی و تأکیدی بر تداوم مسیر مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های سلطه‌گر است.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: در ۱۳ آبان امسال، علاوه بر حضور گسترده دانش‌آموزان و جریان‌های مختلف دانشجویی، شاهد مشارکت آحاد ملت عزیز ایران در برنامه‌های این روز خواهیم بود. راهپیمایی‌ها، تجمعات و برنامه‌های مختلف در بیش از سه هزار نقطه کشور برگزار خواهد شد که این حضور گسترده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر همین اساس، امیدواریم برنامه‌های امسال به یکی از برگ‌های زرین و افتخارآمیز تاریخ کشور تبدیل شود.

وی تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت این روز، برگزاری بیش از ۶ هزار نشست روشنگری و بصیرتی به‌صورت حضوری و مجازی و در بسترهای مختلف است. این نشست‌ها با محوریت پاسداشت یاد و نام امام شهید، شهدای دانش‌آموز، دانشجو، معلم و استاد و به‌ویژه کودکان مظلوم میناب و لامرد برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: شبکه‌های مختلف رسانه ملی نیز وظیفه بازتاب و انتقال رویدادها و برنامه‌هایی را که در سراسر کشور برگزار می‌شود، بر عهده خواهند داشت. حضور دانش‌آموزان در میدان‌ها در هفتم آبان، مشارکت آنان در برنامه‌های مختلف و همچنین حضور سخنرانان دانش‌آموز در نماز جمعه هفته گذشته، بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.

طنین‌انداز شدن بانگ مرگ بر آمریکا از جوار مزار امام شهید

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: همچنین در شب ۱۳ آبان، رأس ساعت ۲۰، برنامه گرامیداشت مبارزه با استکبار جهانی از جوار مزار مطهر امام شهید و در کنار حرم مطهر امام رئوف، حضرت امام علی بن موسی‌الرضا(ع)، آغاز خواهد شد. در این مراسم، شعارهای مبارزه با استکبار جهانی و «مرگ بر آمریکا» از جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) طنین‌انداز خواهد شد و هم‌زمان در میدان‌ها و نقاط مختلف کشور نیز این برنامه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: در مراکز آموزش عالی کشور نیز از یازدهم تا سیزدهم آبان، برنامه‌های متنوع علمی، سیاسی و گردهمایی‌های مختلف برگزار خواهد شد. به‌ویژه در ظهرهای دانشگاه‌ها، با محوریت موضوع استکبارستیزی، برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است. در تهران نیز شاهد حضور مسئولان آموزش عالی و آموزش‌وپرورش، وزیران، مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در راهپیمایی ۱۳ آبان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: علاوه بر برنامه‌هایی که در نماز جمعه هفته گذشته برگزار شد، رویدادهای ملی متعددی نیز در محیط‌های دانش‌آموزی با عناوین مختلف برگزار خواهد شد که به دلیل محدودیت زمان، امکان اشاره به جزئیات همه آن‌ها وجود ندارد.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: از دیگر برنامه‌های این ایام، برگزاری بیش از ۳۰۰ یادواره برای شهدای نوجوان و دانش‌آموز با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه است. همچنین مسئولان شهرستانی و استانی، دانش‌آموزان و دانشجویان در طول این هفته با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدای دانشجو، دانش‌آموز و معلمان شهید، از مقام والای این عزیزان تجلیل و با خانواده‌های آنان دیدار خواهند کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: نشست‌های بصیرتی ویژه طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه سراسر کشور نیز برگزار می‌شود و این عزیزان در میدان‌های اصلی مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین در سطح دانشگاه‌ها حضور خواهند یافت. همچنین با همکاری بسیج دانشجویی، بسیج دانش‌آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، میزگردهای سیاسی و تخصصی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: فضاسازی محیط‌های عمومی شهرها نیز با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران و شهرداری‌های سایر شهرها انجام خواهد شد. همچنین همایش «فهمیده‌های انقلاب» با هدف تبیین نقش نوجوانان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های محوری و ویژه امسال، برگزاری راهپیمایی بزرگ ضداستکباری ۱۳ آبان، هم‌زمان با ایام فاطمیه، در بیش از ۹۰۰ شهر کشور است. این راهپیمایی به‌صورت هم‌زمان، روز چهارشنبه ۱۳ آبان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: در تهران، راهپیمایی از ساعت ۹ صبح و از مسیرهای مختلفی که پیش‌تر اعلام شده است، آغاز می‌شود و راهپیمایان در ادامه به یکدیگر ملحق خواهند شد. این اجتماع بزرگ از میدان فلسطین تا مقابل لانه جاسوسی آمریکا، سفارتخانه سابق این کشور در خیابان طالقانی، ادامه خواهد یافت.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: در طول مسیر راهپیمایی، موکب‌های دانشجویی و دانش‌آموزی که توسط خود دانش‌آموزان و دانشجویان اداره می‌شوند، با بخش‌های تبیینی و نمایشگاهی برپا خواهند شد. این موکب‌ها فرصتی برای تبیین ابعاد مختلف مبارزه با استکبار جهانی و آگاهی‌بخشی به شرکت‌کنندگان فراهم می‌کنند.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: از همه اقشار ملت عزیز ایران، هیئت‌های مذهبی، فعالان مساجد و به‌ویژه موکب‌داران و میدان‌داران دعوت می‌کنیم در این مراسم حضور یابند. همچنین از حماسه‌سازان و افرادی که طی بیش از ۲۴۰ شب با حضور در میدان‌ها، از مرزها و حریم ایران عزیز پاسداری کردند و با این حضور، افتخاری ماندگار در تاریخ کشور رقم زدند، دعوت می‌کنیم در راهپیمایی امسال مشارکت داشته باشند.

خون‌خواهی امام شهید و شهدای دانش‌آموز در ۱۳ آبان

وی تصریح کرد: ۱۳ آبان امسال، روز خون‌خواهی امام شهید، گرامیداشت حماسه پیروزی ملت رشید ایران و پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز است. امیدواریم همه مردم عزیز با حضور گسترده در این مراسم، بار دیگر همبستگی و اراده ملی خود را به نمایش بگذارند.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: پیام حضور پرشور ملت ایران در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور و به‌ویژه در تهران قهرمان، خطاب به همه کسانی است که تصور می‌کنند می‌توانند با تهدید و فشار، مسیر حرکت ملت ایران را متوقف یا این ملت را تسلیم اراده خود کنند. حضور گسترده مردم نشان خواهد داد که ملت ایران در دفاع از استقلال، عزت و حقوق خود همچنان استوار است.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت هفته مبارزه با استکبار جهانی، برگزاری همایش علمی در مشهد مقدس با محوریت استکبارستیزی است. این همایش با مشارکت مجموعه‌های مختلف و به‌ویژه با همکاری اجلاسیه مجاهدان در غربت برگزار خواهد شد. در این برنامه، نمایندگان کشورهای جبهه مقاومت، دانشمندان و صاحب‌نظران و افرادی که در این حوزه آثار علمی و پژوهشی دارند، به تبیین ابعاد مختلف استکبارستیزی و شیوه‌های مقابله با آن خواهند پرداخت.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این همایش در روزهای یازدهم و دوازدهم آبان‌ در مشهد مقدس و در جوار حرم مطهر رضوی، در قالب چند نشست علمی و برنامه اصلی همایش برگزار خواهد شد. همچنین روز سه‌شنبه دوازدهم آبان‌، مراسم تجلیل از میدان‌داران و پاسداشت یاد امام شهید امت در مشهدالرضا(ع) برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: در این مراسم، از مجاهدان و میدان‌داران عزیز با حضور نمایندگان میدان‌ها از ۳۱ مرکز و استان کشور و همچنین مسئولان عالی‌رتبه نظام تجلیل خواهد شد. علاوه بر این، کارگاه‌هایی با هدف مشارکت، هم‌افزایی و تبادل محتواها، ایده‌ها و ابتکارات میدانی برگزار می‌شود تا تجربیات و ظرفیت‌های موجود در این حوزه مورد بررسی و بهره‌برداری قرار گیرد.

ضرورت میدان‌داری مردم

وی تصریح کرد: نکته دیگری که بر آن تأکید دارم، ضرورت یادآوری حماسه میدان‌داری و حضور مردم در این روزهاست. از ائمه محترم جماعات، صاحبان تریبون‌ها، سخنرانان و میدان‌داران عزیز درخواست می‌کنم با تبیین اهمیت شرایط کنونی، آحاد ملت را به حضور معنادار و متفاوت در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال دعوت کنند.

حجت‌الاسلام رستمی گفت: ۱۳ آبان امسال در شرایطی برگزار می‌شود که ملت ایران در میانه دفاع مقدس خود در برابر جنگ تجاوزکارانه آمریکا قرار دارد؛ جنگی که از نهم اسفندماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بنابراین، راهپیمایی امسال با شعار مبارزه با استکبار جهانی و «مرگ بر آمریکا»، در شرایطی برگزار می‌شود که کشور درگیر جنگ و دفاع در برابر تجاوز آمریکاست.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: امسال نخستین ۱۳ آبان پس از شهادت امام شهید به دست آمریکای جنایتکار است و ملت ایران در حالی این روز را گرامی می‌دارد که خون‌خواه امام شهید و پاسدار آرمان‌ها و مسیر رهبر شهید خود است. از این جهت، ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته تفاوت‌های معناداری دارد.

حجت‌الاسلام رستمی بیان کرد: در سال‌های گذشته، گرامیداشت ۱۳ آبان عمدتاً با یادآوری دانش‌آموزان شهید سال ۱۳۵۷ همراه بود؛ اما امسال علاوه بر پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز آن سال، یاد بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز شهید، بیش از ۳۰ معلم شهید و دانشجویان شهید حوادث اخیر را نیز گرامی می‌داریم. همچنین یاد و نام امام شهید و دیگر شهدای عزیز کشور در این مراسم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: ملتی که بیش از ۲۴۰ شب حماسه‌آفرینی و حضور مستمر در میدان را در کارنامه خود دارد، بی‌تردید در ۱۳ آبان امسال نیز حماسه دیگری رقم خواهد زد. حضور مردم در این روز، جلوه‌ای از همبستگی ملی، ایستادگی در برابر استکبار جهانی و پایبندی به آرمان‌های شهدا خواهد بود.