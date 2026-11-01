یک شرکت قطری از هدف قرار گرفتن یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع این کشور در خلیج فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت «ناقلات» قطر اعلام کرد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع «المعیده» متعلق به این شرکت، شامگاه جمعه ۸ آبان (۳۰ اکتبر) هنگام عبور از خلیج فارس هدف حمله قرار گرفته است.

این شرکت در بیانیه‌ای که در وب‌سایت خود منتشر کرد، اعلام کرد این کشتی با اشیای ناشناس برخورد کرده، اما هیچ‌یک از خدمه آن آسیب ندیده‌اند و این حادثه تأثیری بر محیط زیست نداشته است.

ناقلات تأکید کرد که نفتکش همچنان عملیاتی است و بررسی پیامد‌های این حادثه ادامه دارد. این شرکت همچنین اعلام کرد برای تأمین امنیت خدمه، به‌طور مستقیم با آنان و مقام‌های مسئول ایمنی دریایی در منطقه در ارتباط است.

منبع: تاس