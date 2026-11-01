یک شرکت قطری از هدف قرار گرفتن یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع این کشور در خلیج فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت «ناقلات» قطر اعلام کرد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع «المعیده» متعلق به این شرکت، شامگاه جمعه ۸ آبان (۳۰ اکتبر) هنگام عبور از خلیج فارس هدف حمله قرار گرفته است.

این شرکت در بیانیه‌ای که در وب‌سایت خود منتشر کرد، اعلام کرد این کشتی با اشیای ناشناس برخورد کرده، اما هیچ‌یک از خدمه آن آسیب ندیده‌اند و این حادثه تأثیری بر محیط زیست نداشته است.

ناقلات تأکید کرد که نفتکش همچنان عملیاتی است و بررسی پیامد‌های این حادثه ادامه دارد. این شرکت همچنین اعلام کرد برای تأمین امنیت خدمه، به‌طور مستقیم با آنان و مقام‌های مسئول ایمنی دریایی در منطقه در ارتباط است.

منبع: تاس

برچسب ها: حمله به کشتی ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
فیدان: جامعه جهانی خواهان حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات تهران و واشنگتن است
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
رویترز: مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوحه با هیئت قطری گفت‌و‌گو کردند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
ایران با قطری که خلبان ما را گرفته شوخی نداره
۰
۱
پاسخ دادن
رویترز: مذاکرات ایران و قطر ادامه دارد
بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر در آلمان پس از اعتراضات نسل زد؛ درگیری‌ها ده‌ها زخمی بر جای گذاشت
کرملین: پوتین مذاکره با زلنسکی را رد نکرده است
بازداشت بیش از ۷۷۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
هشدار گولان درباره احتمال اقدام نتانیاهو برای ماندن در قدرت
آیزنکوت: کابینه نتانیاهو شکست خورد؛ او به دنبال انکار نتایج انتخابات است
هرتزوگ بار دیگر خواستار پذیرش نتایج انتخابات از سوی احزاب شد
اف‌بی‌آی کره شمالی را به هک صرافی رمزارزی بایننس متهم کرد
قرقاش: امیدواریم گشایش دیپلماتیک در جنگ خاورمیانه حاصل شود
ادعای کالاس: حضور پوتین در گروه ۲۰ جنایات روسیه را عادی‌سازی می‌کند
آخرین اخبار
آیزنکوت: کابینه نتانیاهو شکست خورد؛ او به دنبال انکار نتایج انتخابات است
گزارش حادثه دریایی در تنگه هرمز
فرانسه درباره «اقدام به قتل» ماموران امنیتی در اعتراضات شب گذشته تحقیق می‌کند
مسکو: تحریم‌های نفتی اروپا نتوانسته مانع عرضه گازوئیل روسیه شود
مسکو نوجوانی را که ویدئو‌های مشکوک در تیک‌تاک منتشر کرده بود، بازداشت کرد
صدور هشدار اضطراری در جنوب غربی عربستان
ربایش یک کشتی صیادی ایرانی در شمال شرق سومالی
زلنسکی: ارسال موشک‌های پاتریوت به اوکراین نباید سال‌ها طول بکشد
کرملین: پوتین مذاکره با زلنسکی را رد نکرده است
بازداشت بیش از ۷۷۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
رویترز: مذاکرات ایران و قطر ادامه دارد
هرتزوگ بار دیگر خواستار پذیرش نتایج انتخابات از سوی احزاب شد
قرقاش: امیدواریم گشایش دیپلماتیک در جنگ خاورمیانه حاصل شود
اوشاکوف: پوتین در صورت تماس زلنسکی با او گفت‌وگو خواهد کرد
بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر در آلمان پس از اعتراضات نسل زد؛ درگیری‌ها ده‌ها زخمی بر جای گذاشت
یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری
اف‌بی‌آی کره شمالی را به هک صرافی رمزارزی بایننس متهم کرد
ادعای کالاس: حضور پوتین در گروه ۲۰ جنایات روسیه را عادی‌سازی می‌کند
هشدار گولان درباره احتمال اقدام نتانیاهو برای ماندن در قدرت
افزایش تدابیر امنیتی عربستان در سایه نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه‌ای
رئیس شورای فدراسیون روسیه در رأس هیئتی به چین سفر می‌کند
آمادگی ترامپ برای دعوت از زلنسکی به نشست گروه ۲۰
وقوع حادثه برای نفتکش حامل گاز مایع قطر در خلیج فارس
تصاویر ماهواره‌ای از خسارات گسترده حملات ایران به پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا
صدور بیش از ۹۵۰۰ اخطاریه تخریب از سوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
ارتش ونزوئلا اردوگاه ارتش آزادیبخش در نزدیکی مرز کلمبیا را بمباران کرد
فیدان: جامعه جهانی خواهان حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات تهران و واشنگتن است
موساد و گزینه «پیجرها» علیه ایران
هشدار شرکت‌های ذخیره‌سازی گاز آلمان درباره کاهش بی‌سابقه ذخایر
تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی برای اتصال مواضع نظامی در جنوب لبنان