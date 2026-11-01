رئیس بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، گفت: بانک مرکزی مصمم است در این موارد برخورد نظارتی و انضباطی خود را تشدید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازار‌های ارز و طلا، اظهار کرد: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد؛ از این رو واحد‌های مبارزه با پولشویی باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کرده و صرفاً تشکیلاتی اداری نباشند..

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب، تصریح کرد: واحد‌های مبارزه با پولشویی باید با جدیت و به‌صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کنند و مدیران عامل بانک‌ها نیز بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط این حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند. بانک مرکزی نیز فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.

تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است

وی در ادامه، با اشاره به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالا‌های اساسی مربوط به سال‌های گذشته، تصریح کرد: تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت محترم است و بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد. البته نحوه حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

تأکید بر کنترل نقدینگی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید

رئیس کل بانک مرکزی در پایان با قدردانی از بانک‌ها در همراهی با بانک مرکزی برای کنترل و مهار شتاب نقدینگی بر ضرورت تداوم تلاش‌های شبکه بانکی در کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و از مدیران بانک‌ها خواست ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکار‌ها و نیاز‌های واقعی خانوار‌ها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، مبارزه با پولشویی
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