رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از صدور دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت تأخیر در اجرای تبصره مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستند که صدور احکام آنها پیچیدگی‌های خاصی دارد و اگر این پیچیدگی‌ها رعایت نشود، ممکن است باز هم بی‌عدالتی ایجاد کرده و گروه دیگری از بازنشستگان را ناراضی کند.

به گفته وزیر رفاه، احکام حقوق بازنشستگان را سازمان اداری و استخدامی تأیید و منابع آن را سازمان برنامه و بودجه در قالب سهام شرکت‌های واگذار شده، تأمین خواهد کرد.

سازمان برنامه درآمد فروش سهام شرکت‌های واگذار شده را به زودی به وزارت رفاه می‌دهد

میدری تاکید کرده است که سهام این شرکت‌ها را عرضه کردیم و منابع آنها دی یا بهمن امسال در حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری لحاظ خواهد شد؛ به محض تایید احکام از سوی سازمان اداری و استخدامی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی خواهیم کرد.

پول یک درصد مالیات ارزش افزوده، وصول شد

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قوانین بودجه سنواتی در سال‌های اخیر، افزایش یک درصد مالیات افزوده به ۹ درصد مالیات مندرج در قانون ارزش افزوده است. در قانون بودجه امسال نیز بر اساس بند «ر» تبصره ۶، مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد؛ بنابراین مالیات بر ارزش افزوده کالا‌ها در سال جاری با ۱۰ درصد محاسبه شده و درآمد حاصل از افزایش یک درصدی آن، به هم به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده می‌شود.

آنگونه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده درآمد حاصل از محل مذکور در ۷ ماهه سال جاری ۶۴.۲ همت بوده که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.

معاون رئیس‌جمهور: سازمان اداری و استخدامی احکام حقوق بازنشستگان کشور تأیید شد

علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره نقش این سازمان در تایید احکام بازنشستگان کشوری به خبرنگار ایرنا گفت: این سازمان صادرکننده احکام حقوق بازنشستگان نیست و خودِ صندوق بازنشستگی کشوری احکام را صادر می‌کند.

وی تاکید کرد: سازمان اداری و استخدامی دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را باید صادر می‌کرد که این اتفاق رخ داده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حقوق بازنشستگان ، سازمان اداری استخدامی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
خدا نگذره از کسانی که این مستمری نمیرانه را هم هر روز محدودتر و فاصله کارمندا و بازنشسته را بیشتر می کنند.
۱
۲
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Italy
ناشناس
۲۱:۲۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
فعلا که ما بازنشستگان داریم زیر سنگینی بار بی مسئولیتی مسئولان اقتصادی له میشویم.فقط برای ۱۵ روز آن هم با صرفه جویی پول داریم.بقیه ش نسبه و قسطی و تارا و ....
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
واقعاً بعد از سی سال پرداخت بیمه دولت باید 22تومن حقوق به ما بده با داشتن عروس و داماد و نوه واقعاً خودتون با این حقوق میتونید یک روز زندگی کنید واقعاً خجالت آوره
۰
۹
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Germany
خدارحم
۲۰:۳۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
سلام تو را خدا انصاف است بنده مدت 30سال خدمت در جهاد کشاورزی با مدرک لیسانس گروه 18با 25سال سابقه مدیریت حقوقم 26میلیون دویست هزار تومان باشه خدا شاهده تمام ماه فقط با سیلی صورت خود قرمز کرده و فقط 3تا 4روز کفاف زندگی ما را نمی‌دهد انتظار رسیدگی فوری داریم یا حق
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
همه مردم ایران روانی کردین با این کارهاتون
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
حق. کارگر. بازشسته. خوردن. نداره.
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
اگرهمسانسازی حقوق بازنشتگان مانند۳سال پیش اجراشودبهتراست بازنشتگان منظرنباشند چون در۳سال گزشته ۱۸سازمان درچندین وزارتخانه یا اصلابهرهمند نشده یا بسیارکم برخوردابوده است ازجمله وزارت جهاد کشاورزی ؛بهداشت درمان ؛راه وشهرسازی،...بهتراست مسولان بیشتربه فکرباشند باین تورم خودشان به ماهی۲۰یا۲۵ملیون تومان می‌توانند زندگی کنند؟؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمدطهماسبی
۱۶:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
بنده مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم.از ته دل خوشحالم برای عزیزانی که قراره حقوقشان متناسب سازی و افزایش پیداکنه.
امیدوارم تامین اجتماعی هم فکر اساسی کنه
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۲۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
اینم مث متناسب سازی این دوسه سال با همه توی بوق و کرنا کردن میشه ششصدت افزایش ..
آقاجان بازنشسته بیمار و گرفتار تورم دویست درصدی ششصد تومن
چه توفیری به حالش داره؟!!!!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
غلامرضاصبوری
۱۶:۲۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
آیا تاکنون درخصوص پرداخت حق و حقوق بازنشستگان انصاف و عدالت رعایت شده است یک بازنشسته شرکت برق ونفت بامدرک دیپلم چقدر یافتی داردویک فوق لیسانس آموزش و پرورش بانوان سابقه چقدردریافتی دارد اهمیت کارو وظیفه ای که عهده دار بوده اند
بدانید جایی احقاق حق خواهیم کردکه دستتان از زمین و زمان خالی باشد چگونه پاسخ خواهیم داد
وای اکرازپس امروز بودفردایی
خوددانید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
پس از گذشت ۳ سال از همسان سازی هنوز حقوق بازنشستگان دانشگاهها به ۹۰ درصد حقوق شاغلین نرسیده است و دست خیانتی پشت پرده در کار است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
مگر حقوق ما هنوز متناسب سازی نشده؟ فروردین که یک متناسب سازی دادند این دفعه برای چی هست؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
حقوق بازنشستگان مانند کارمندان افزایش پیدامیکندیاخیریاخدا
۵
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
آیا بازنشسته با گرو 9حقوق 19میلیون دریافتی بازنشسته گروه 8 .دریافتی27 میلیون این متناسب سازی هست ‌واقعا حاشا به عدالتتون 🥹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
در گذشته در هر دوره‌ای بخشنامه ای آمد که بطور تبعیض آمیزی یک عده استفاده کردند و یک عده بی نصیب ماندند واین شد که عادلانه شدن حقوق ها بسیار سخت است .
۳
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
باتوجه به تورم وافزایش قیمت ها وخدمات دراین خصوص رسیدگی شود
۰
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمدب
۲۲:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
چشم قربان حتما😏
۱۲
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