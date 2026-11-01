مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: در محدوده جاده قدیم گرگان- کردکوی از گلوگاه در ورودی غربی استان تا گرگان، تمام مسیرهای پدافندی جایگزین، احداث و تکمیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل مصدقی در سومین جلسه کارگروه حمل و نقل و جابه جایی پدافند غیرعامل استان با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل، و فرماندار گالیکش اظهار کرد:

در محدوده جاده قدیم گرگان- کردکوی تنها مسیر جایگزین باقی مانده، روستای کهنه کلباد است که در دست اقدام قرار دارد.

به گفته وی، این محور‌ها بسیار در هدایت ترافیک در زمان بحران‌های طبیعی و تصادفات جاده‌ای بسیار موثر هستند.

مصدقی افزود: بهره برداری از ۳۹ طرح پدافندی راهداری و حمل و نقل استان با اعتبار ۴۳۳ میلیارد تومان از اقدامات دیگر این اداره کل به مناسبت هفته پدافند غیرعامل بوده که با حمایت‌های استانداری و نمایندگان مجلس در این هفته به بهره برداری رسید.

وی، از مهمترین طرح‌های بهره برداری شده پدافندی را، طرح آسفالت کلاجان سادات با صرف هزینه ۶ میلیارد تومان بیان کرد و گفت:با وجود آنتنی‌های متعدد مسیر، در صورت بروز مشکل در جاده اصلی؛ ترافیک اصلی از مسیر جاده قدیم و بالعکس از این جاده عبور خواهد کرد.

سید علیرضا حسینی مدیرکل پدافندغیرعامل گلستان نیز مهمترین نکته در حوزه پدافندی را علاوه بر تقویت زیرساخت ها؛ بخش برگشت پذیری به شرایط عادی در زمان کوتاه برای خدمت به مردم دانست.

وی با ابراز خرسندی از نهادینه شدن موضوعات پدافندی در بین دستگاه‌های اجرایی، افزود:طرح‌های پدافندی در نهایت رضایت و خدمت بیشتر به مردم را بدنبال دارد و کمک به آمادگی استان برای رویارویی با حوادث طبیعی و انسان ساخت می‌کند.

کمال ابراهیمی فرماندار گالیکش نیز در این نشست، گفت: ۳۰ درصد راه‌های استان را شهرستان گالیکش تحت پوشش دارد و برای پدافند غیرعامل ۲ مسیر جایگزین انتخاب شده که به تعداد بیشتری نیاز داریم.

این جلسه با گزارش اقدامات طرح‌های پدافندی اعضای حاضر ادامه یافت.

منبع: راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان