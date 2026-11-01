باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تلویزیونی ، با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره نحوه وصول و هزینه‌کرد مالیات اظهار کرد: بخشی از نگاه منفی مردم به اخذ مالیات ناشی از ناآگاهی نسبت به پایه‌های مالیاتی و محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی است؛ در حالی که بخش عمده درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین می‌شود و اعتبارات بسیاری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی کشور نیز از همین محل اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه سهم اصناف از مجموع مالیات وصولی کشور حدود ۵ درصد است، افزود: برخلاف تصور عمومی، مجموع مالیاتی که از مغازه‌ها و واحدهای صنفی، از فروشگاه‌های لوکس در مناطق مختلف شهرها تا واحدهای صنفی در روستاها و شهرهای کوچک دریافت می‌شود، حدود ۵ درصد کل مالیات کشور را تشکیل می‌دهد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در مقابل، سازمان امور مالیاتی اداره‌کل مؤدیان بزرگ مالیاتی را در اختیار دارد که حدود ۷۰۰ مؤدی بسیار بزرگ را تحت پوشش قرار می‌دهد و نزدیک به ۳۵ درصد کل مالیات کشور از این گروه وصول می‌شود. بنابراین، شفاف‌سازی درباره سهم گروه‌های مختلف اقتصادی در تأمین درآمدهای مالیاتی اهمیت زیادی دارد.

موحدی‌بک‌نظر با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مالیاتی در جامعه گفت: باید این نگاه در میان مردم شکل بگیرد که پرداخت مالیات نوعی مشارکت در اداره کشور و تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه آن است. حتی حقوق‌بگیران و کارمندان، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، نیز از طریق مالیات کسرشده از حقوق خود در این فرآیند مشارکت می‌کنند.

وی در ادامه به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: این طرح که از سال‌های گذشته آغاز شده و امسال نیز ادامه دارد، به مؤدیانی که در قالب تبصره ماده ۱۰۰ مالیات خود را پرداخت می‌کنند، این امکان را می‌دهد تا پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مورد نظرشان را در استان‌ها و شهرهای مختلف انتخاب کنند و مشخص کنند مالیات پرداختی آنها برای کدام پروژه هزینه شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: در سال نخست اجرای طرح حدود یک‌هزار و ۹۱۵ پروژه، در سال گذشته حدود ۸۸۱ پروژه و در سال جاری نیز ۲۸۳ پروژه برای انتخاب مؤدیان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، مؤدیان می‌توانند درباره محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود تصمیم‌گیری کنند؛ برای مثال، منابع مالیاتی خود را به ساخت مدرسه در استان سیستان و بلوچستان اختصاص دهند.

تفاوت معافیت مالیاتی کارمندان و صاحبان مشاغل

موحدی‌بک‌نظر در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت میزان معافیت مالیاتی کارمندان و صاحبان مشاغل توضیح داد: کارمندی که ماهانه کمتر از ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است؛ به عبارت دیگر، سقف معافیت سالانه حقوق‌بگیران در مجموع ۴۸۰ میلیون تومان است.

وی افزود: در مقابل، معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل در سال جاری ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و پس از کسر این مبلغ از درآمد مشمول مالیات، باقی‌مانده درآمد بر اساس نرخ‌های موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور برای تشریح نحوه محاسبه مالیات حقوق‌بگیران گفت: به عنوان نمونه، اگر کارمندی ماهانه ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، ۴۰ میلیون تومان آن از مالیات معاف است و ۱۰ میلیون تومان باقی‌مانده با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شود؛ بنابراین مالیات ماهانه این فرد یک میلیون تومان و مالیات سالانه او ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.



تعدیل تا ۳۰ درصدی مالیات برخی مشاغل آسیب‌دیده از جنگ



موحدی‌بک‌نظر با اشاره به شرایط اقتصادی سال جاری و تأثیر آسیب‌های ناشی از جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: امسال شرایط ویژه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم بود و علاوه بر رکود اقتصادی ناشی از آسیب‌های جنگی، برخی اتفاقات سال گذشته نیز بر وضعیت فعالیت کسب‌وکارها تأثیر گذاشت.

وی ادامه داد: میزان آسیب‌دیدگی استان‌ها و رسته‌های شغلی یکسان نبود؛ به‌طوری که برخی استان‌ها و اصناف آسیب بیشتری متحمل شدند و در مقابل، گروه‌هایی نیز شرایط فعالیت اقتصادی بهتری داشتند. بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی بررسی کرد که کدام رسته‌های شغلی در کدام استان‌ها بیشترین آسیب را از جنگ متحمل شده‌اند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: بر اساس این بررسی‌ها، مالیات برخی رسته‌های شغلی در استان‌های آسیب‌دیده تا ۳۰ درصد تعدیل شد تا آثار اقتصادی ناشی از جنگ در محاسبات مالیاتی آنها لحاظ شود. بنابراین، بخشی از کاهش مالیات مؤدیان نسبت به سال گذشته ناشی از همین تعدیلات و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کسب‌وکارهاست.

امکان اصلاح تراکنش‌های شخصی و چک‌های غیرتجاری در تبصره ۱۰۰



موحدی‌بک‌نظر در بخش دیگری از سخنان خود به یکی دیگر از تغییرات مربوط به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ در سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در محاسبات مالیاتی مورد توجه قرار گرفته، تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری و همچنین چک‌های انتقالی است.

وی افزود: ممکن است برخی مؤدیان اعلام کنند چک‌ها یا تراکنش‌های ثبت‌شده ارتباطی با فعالیت شغلی آنها نداشته و مربوط به فعالیت‌های شخصی، مانند فروش خودرو یا ملک شخصی بوده است. در چنین شرایطی، این امکان فراهم شده تا مؤدی با پذیرش مسئولیت و ارائه توضیحات و مستندات لازم، درخواست اصلاح محاسبات را ثبت کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه این فرآیند باید با نظارت و مسئولیت‌پذیری مؤدی انجام شود، اظهار کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، چنانچه قرار باشد چک یا تراکنشی از محاسبات مالیاتی حذف شود، پیامکی برای مؤدی ارسال می‌شود تا از تغییرات مطلع شود و مسئولیت این اصلاح را بپذیرد.

وی ادامه داد: در ادامه نیز سازمان امور مالیاتی می‌تواند در زمان مقرر از مؤدی درخواست کند مدارک و مستندات مربوط به شخصی بودن چک‌ها یا تراکنش‌های حذف‌شده را در سامانه تعیین‌شده بارگذاری کند تا مورد بررسی قرار گیرد.