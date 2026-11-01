باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: «یونس منصوری علیائی» راهدار تایبادی حین انجام وظیفه راهداری به علت تصادف رانندگی در شهرستان تایباد جان باخت.

جعفر شهامت افزود: مرحوم منصوری از پرسنل تلاشگر اداره راهداری تایباد حین ماموریت راهداری در محور روستایی «رهنه - فرزنه» دچار سانحه تصادف با خودروی سواری شد که متاسفانه در تاریخ ۹ آبان ماه دارفانی را وداع گفت.

وی بیان کرد: درگذشت تأسف‌بار همکار تلاشگر و زحمتکش مجموعه راهداری شهرستان تایباد موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب و خانواده بزرگ راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: بی‌تردید راهداران، طلایه‌داران خدمت در جاده‌ها هستند که در سخت‌ترین شرایط و با از خودگذشتگی، برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد هموطنان تلاش می‌کنند و این ضایعه تلخ، یادآور فداکاری و مسئولیت‌پذیری مردان سخت‌کوش این عرصه است.